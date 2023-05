Si Mediaset se ha pegado un tiro en el pie o no con la cancelación de Sálvame solo lo dirá el tiempo. Sin embargo, un programa que ha dado tantas glorias a Telecinco no merecía un final así. Mucho menos merecía que el grupo de comunicación haya, de alguna manera, 'apoyado' con su postura que se despida de la parrilla -el 16 de junio- con la etiqueta que los titulares y detractores le han colgado: telebasura. Porque en este bendito país, todo programa de entretenimiento que no se emita en La 2 de TVE es eso, telebasura, aunque unos no tengan audiencia y otros hayan llegado a rozar los cinco millones de espectadores en alguna ocasión. Entre la audiencia también existe el clasismo, así como en el mundo del cine existe el lobby anti-Marvel. ¿Duele la comparación, amantes de la franquicia?

Los productores de 'Sálvame', decepcionados con Telecinco: "Nos enteramos por los medios, no merecíamos este final" Adiós al formato de La Fábrica de la Tele que revolucionó (y evolucionó) la forma de hacer televisión y que ha logrado mantenerse con fieles y adeptos seguidores durante 14 años. A lo largo de su existencia ha marcado en repetidas ocasiones un 35% de cuota de pantalla. Si eso no es un exitazo... Eso sí, nadie reconocía ver Sálvame. Se va de la tele con todas sus sucursales, es decir, el Deluxe, el formato 'golfo', también desaparece. Jorge Javier Vázquez sabía muy bien lo que decía cuando, esta misma semana, le contó a Carlos del Amor que su contrato con el conglomerado se extiende hasta 2025, pero... "Yo trabajo en televisión y la televisión no es mía. Llega un equipo directivo y entiendo que querrán hacer lo que quieran con los muñecos que salimos en la tele, porque eso somos. Que quieren contar conmigo, perfecto. Que entienden que pertenezco a otra época y que eso ya no casa con lo que hacen, pues también perfecto", relató. La sonada reacción de Antonio David Flores ante la cancelación de Sálvame: "Gracias" Cuál es el motivo real Existen muchas teorías sobre el principio del fin. Con 'el robo', o más bien 'el rescate' -con un movimiento más que inteligente- de Pasapalabra por parte de Antena 3, los datos de Telecinco empezaron a tambalearse. Los concursos alternativos de Christian Gálvez nunca funcionaron, y el informativo de Pedro Piqueras comenzó a sufrirlo: cedió el liderazgo a Vicente Vallés. Atresmedia, a continuación, logró 'amargar' las tardes del neorreality con Tierra Amarga. Algo estaba empezando a cambiar. Mediaset pasó de ser el grupo líder durante incontables años consecutivos a perder ese primer puesto en favor de Atresmedia, que se ha mantenido en lo más alto desde hace 18 meses. Jorge Javier tira de humor ante el fin de 'Sálvame': "Bueno lo que nos quede" ¿Significa eso que Sálvame -o incluso Telecinco- se ha hundido en el fango? Ni mucho menos. No ganar el oro no significa ser un lamentable deportista que no da juego en las competiciones. Lo que es evidente es que han perdido muchos espectadores en el camino. Sin embargo, el final del programa llegará cuando todavía es líder la mayoría de las tardes. La mudanza de Pasapalabra sería lo que lo logró desequilibrar todo, y la apuesta perseverante de Antena 3 para fortalecer contenidos por los que han apostado desde un principio lo que terminó por resquebrajar los cimientos de la competencia. Ni el Deluxe puede hacer frente a Tu Cara Me Suena. Sin embargo, hay polémicas que tampoco han favorecido al espacio de La Fábrica de la Tele, y de las que también hablan los espectadores como 'indicativos' que han deteriorado el programa. La emisión del documental de Rocío Carrasco ha sido uno de ellos. Se insistió mucho con él, con constantes entregas, incluso con debates posteriores a sus emisiones, con intervenciones políticas... La historia de la hija de Rocío Jurado levantó todo un debate social, y Sálvame no dudó en posicionarse de manera contundente. Esto supuso un problema con el resto de programas de la cadena, porque otros como El Programa de Ana Rosa, Ya es Mediodía o Ya son las ocho tenían entre su plantilla de colaboradores a 'satélites' del clan Jurado, como Rocío Flores, Gloria Camila Ortega o Rosa Benito. Las tiranteces entre compañeros de la casa se hacían públicas en directo y dejaron al descubierto una guerra entre productoras -Unicorn Content, de Ana Rosa Quintana, y La Fábrica de la Tele-, con pullas que se lanzaban de un espacio a otro. Jorge Javier Vázquez era bastante claro a la hora de verbalizarlo. Las broncas más recordadas de 'Sálvame' en sus 14 años Otro de los asuntos cuestionados es la política. La dichosa política. Porque mientras la gente buscaba entretenimiento, muchas veces al poner la tele veía en el plató las discusiones de los colaboradores que se posicionaban del lado de un partido o de otro. Además de profesionales de la televisión, son ciudadanos, pero hay espectadores que buscan la evasión de los contenidos que invaden el resto de la parrilla y otros que no soportan escuchar opiniones que no coinciden con las suyas. Entre los de Sálvame, siendo tantos, debían existir ambos. Para la historia quedará la frase de Jorge Javier Vázquez "este programa es de rojos y maricones". ROJOS Y MARICONES!!!#Salvamediario #Salvame @jjaviervazquez pic.twitter.com/yWOCuqCh4J — Jose Cordero (@JoseCor86) 5 de mayo de 2023 Precisamente esto es algo que se aborda en la ampliación del código ético de Mediaset: prohíbe emitir opiniones o comentarios políticos a presentadores o colaboradores de programas de entretenimiento -a excepción del tiempo dedicado a las tertulias, si es que lo tienen-, así como criticar a otros espacios de la cadena. La muerte de Mila Ximénez en 2021 dejó muy tocado a Sálvame, que perdió, sin duda, gran parte de su esencia. La ausencia de la colaboradora se hizo notar, y mucho. Era un verdadero animal televisivo que sabía jugar con los tiempos, las cámaras, entretener, entrar en ebullición, explotar, tirar de sentido del humor y emocionar cuando tocaba. Todos sus compañeros han reconocido públicamente que el vacío que dejó la periodista era imposible de llenar. Fue un pilar fundamental de Sálvame, como también reconocían los espectadores en sus llamadas, y un personaje mediático con las suficientes aristas para dar contenido a diario. Marcó un punto de inflexión palpable. La forma con la que @jjaviervazquez habla siempre de Mila Ximénez me parece enternecedor. La definición perfecta de la amistad pura.#LaMatemáticadeJorgeJavierpic.twitter.com/ffMaAClxVD — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) 3 de mayo de 2023 Los vetos a ciertos personajes que se relacionan de manera directa con el programa han restado contenido a Sálvame. Eran 'historias' recurrentes para el programa, a los que tuvo que renunciar: Kiko Rivera, Bárbara Rey, Rocío Carrasco... Los rumores con los que se pretendía encontrar la razón por la que se les dejaba fuera eran muchos, pero parece ser que simplemente algunos directivos revisaron el historial de demandas y polémicas y 'pidieron' que 'se les dedicará menos atención' -es decir, no habría una lista negra como tal-. Adiós Vasile, adiós Sálvame Claro está, la salida de Paolo Vasile dejaba en el aire el futuro del espacio. El que fuera CEO de Mediaset durante más de 20 años era un firme creyente en la producción de La Fábrica de la Tele que, en honor a la verdad, ha sido el sello de la cadena estos 14 años. La nueva cúpula -encabezada por Borja Prado, el presidente, y por Alessandro Salem, el consejero delegado -quiere encaminarse en un rumbo nuevo, de ahí el giro. Los cambios son drásticos o dejan de serlo en función de cómo se miren: todo cambia, pero en parte para rescatar contenidos que ya se han visto. No era ningún secreto que Salem quería transformar la imagen de la cadena. Que Sálvame estaba en las últimas se pudo intuir, también, cuando el reciente especial sobre Ana Obregón lo presentó Santi Acosta (Salsa Rosa). ¿Telebasura Sálvame? Sus hitos Gran menosprecio a los profesionales que se dedican a los formatos televisivos del entretenimiento. Hablar de telebasura es ignorar la cantidad de trabajo que requiere hacer un programa diario, en directo y de cuatro horas (y empalmarlo los viernes con otras cuatro por la noche). No solo se van presentadores, directores y colaboradores, también lo hacen realizadores, operadores de cámara, redactores, grafistas, productores... Un buen puñado de gente se queda sin trabajo. Además, Sálvame ha logrado hitos que a cualquier profesional de la televisión le gustaría alcanzar, aunque jamás lo reconozca en voz alta: Ha conseguido dar contenido a absolutamente todos los programas de la cadena , que se han retroalimentado de los temas que Sálvame sacaba en sus emisiones.

, que se han retroalimentado de los temas que Sálvame sacaba en sus emisiones. Han revolucionado la forma de hacer directo en televisión: cuando todo era encorsetado, el programa logró aportar frescura a la tele con su espontaneidad, a veces mandando a 'tomar por saco' la escaleta. Incluso han dejado ver en pantalla los pasillos, baños y salas de la cadena como si fueran una zona más del plató.

en televisión: cuando todo era encorsetado, el programa logró aportar frescura a la tele con su espontaneidad, a veces mandando a 'tomar por saco' la escaleta. Incluso han dejado ver en pantalla los pasillos, baños y salas de la cadena como si fueran una zona más del plató. Han sido capaces de crear, de la nada, nuevos famosos -aunque se les considere 'de medio pelo'- cuando los de toda la vida ya estaban desgastados, y con ellos también han dado contenidos al resto de programas de Mediaset. Crearon 'el mundo Sálvame ' : daba exactamente igual que la actualidad del corazón estuviera seca, porque había movimiento en el interior del programa. La vida de los colaboradores ha sido el corazón de Sálvame. Su personalidad, sus enganches y riñas, sus piques, sus bandos (como el eje del mal ) y hasta sus meriendas han hecho protagonistas a Kiko Matamoros , Kiko Hernández , Belén Esteban o Lydia Lozano . Tanto que llegaron a presentar las Campanadas de fin de año.

: daba exactamente igual que la actualidad del corazón estuviera seca, porque había movimiento en el interior del programa. La vida de los colaboradores ha sido el corazón de Sálvame. Su personalidad, sus enganches y riñas, sus piques, sus bandos (como ) y hasta sus meriendas han hecho protagonistas a , , o . Tanto que llegaron a presentar las de fin de año. Nadie como ellos para generar evento : si Telecinco tenía pendiente emitir Bohemian Rhapsody , aparecía un Freddie Mercury bajo el que se escondía un colaborador; si se iba a estrenar Pasión de Gavilanes 2 , montaban una fiesta colombiana y ranchera a lo grande; si el Deluxe iba a hablar sobre la boda de algún famoso , todos iban de etiqueta (pamela incluida). Puro espectáculo.

: si Telecinco tenía pendiente emitir , aparecía un bajo el que se escondía un colaborador; si se iba a estrenar , montaban una fiesta colombiana y ranchera a lo grande; si el Deluxe iba a hablar sobre , todos iban de etiqueta (pamela incluida). Puro espectáculo. Han dado momentazos de los que todo el mundo, espectador o no del programa, ha hablado: la llamada en directo de Isabel Pantoja, en pleno conflicto con su hija, registró cinco millones de espectadores. Había gente en la playa a la que le llegaba un WhatsApp con el aviso, para seguirla a través del móvil; el momento en el que Bárbara Rey confiesa "tú y yo, Chelo, y te quiero, y siento mucho que no me hayan gustado las mujeres porque habría sido más feliz, hemos tenido una noche de amor" es ya Historia de la televisión; las 'pilladas' han sido grandes hits -recuerden a Lydia Lozano enfadada, diciendo a gritos "me marcho a fumar", sin ser consciente de que no estaban en una pausa publicitaria-; sus colaboradores han sido carne de memes, y han arrancado grandes risas (y tendencia) en redes sociales. via GIPHY ¿En serio hay quien sigue llamando telebasura a este programa que, para colmo, ha sido la columna vertebral de las emisiones de Telecinco? Cómo será ahora Telecinco Nadie lo sabe a ciencia cierta. La programación de la tele da muchas vueltas, pero sí se conocen los contenidos que llegan y (más o menos) en qué franjas horarias. En principio, las tardes las ocupará un nuevo programa producido y presentado por Ana Rosa Quintana, lo que no quiere decir que la periodista deje las mañanas, sino que reduce su presencia en El programa de AR al debate político, y el resto de tiempo sería Joaquín Prat el conductor, que continuaría con Ya es Mediodía. Esto ocurriría a partir de septiembre, y el formato aún tiene que definirse bien, mientras que en los meses de verano se emitiría otro programa, probablemente presentado por Verónica Dulanto, y también producido por Unicorn Content. Fiesta continuaría emitiéndose los fines de semana, así como Socialité, y Got Talent. De hecho, Fremantle, responsable de este último, tiene pendiente producir nuevos proyectos para Mediaset. Además, se recuperará el concurso que presentaba Jesús Vázquez, Allá tú. También se está preparando una serie diaria protagonizada por Lydia Bosch. Todo ello sin olvidar que también se pretende dar un empujón a Cuatro, algo más que evidente con la compra de la Kings League y la Queens League, la competición impulsada por Gerard Piqué. Se enteran de la cancelación por los medios Adrián Madrid y Óscar Cornejo, directores de La Fábrica de la Tele, aseguran que se enteraron de la cancelación de Sálvame por los medios de comunicación. Eso sí, era un secreto a voces al que solo había que poner fecha. El programa ha ido perdiendo presencia de manera paulatina en la parrilla, con 25 palabras y Reacción en cadena. La última franja del neorreality se podía ver solo en la plataforma de pago Mitele Plus. Jorge Javier Vázquez El futuro del presentador se desconoce, aunque de momento tiene que terminar la actual edición de Supervivientes -la joya de la corona de Mediaset- y, con dos años de contrato por delante, podría estar al frente de cualquier otro proyecto. También es cierto que 'el dueño del cortijo' ha manifestado varias veces su cansancio y sus ganas de retirarse de la tele, algo que se le ha pasado muchas veces por la cabeza. Además de la tele, le queda la escritura y hacer teatro. Está vinculado a las artes escénicas también como productor. Durante 14 años, han sido muchos los que han pasado por el magazine y han dejado huella: Rosa Benito, Carlota Corredera, Paz Padilla, Raquel Bollo... Ahora sí que es cierto que Sálvame tiene los días contados. Pero se va siendo líder la mayoría de las tardes, aunque ya no encaje en el modelo de televisión que busca Mediaset para desbancar a Atresmedia.