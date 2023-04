Los directos en 'Fiesta' son de lo más movidos. Los reporteros del programa han tenido que enfrentarse a todo tipo de situaciones. Amenazas, ataques, espontáneos y ahora también la policía, que irrumpió durante una conexión protagonizando un tenso momento.

Una reportera informaba desde Miami sobre la última hora de Ana Obregón y su nieta cuando Emma García observó que algo no iba bien. La periodista Kiti Gordillo estaba siendo recriminada por la policía. "¡Un momento, un momento!", alertaba Emma al resto de colaboradores. "Estoy viendo imágenes en directo desde Miami donde está mi compañera... Es la policía, ¿no?", preguntaba.

"No sabemos nada. Supongo que le está preguntando qué hace ahí, quién es, si están prohibidas o no las cámaras... Vamos a ver en qué termina todo", señalaba mientras cerraba momentáneamente la conexión.

Unos minutos más tarde la reportera volvía a conectar desde Miami para explicar lo sucedido. "Un amable policía que nos ha explicado que no podemos estar aquí grabando porque habría que pedir una serie de permisos. No entendía que estábamos haciendo aquí, grabando un edificio", contaba. "Me ha pedido que nos apartemos un poquito, porque con cámara profesional no podemos estar aquí, y por no tener mayores problemas con la policía, creo que va a ser lo mejor".

Emma García señaló que quizá habría sido la propia Ana Obregón quien hubiera llamado a las autoridades.