Rechaza a su cita en 'First dates' pero luego se lamenta: "Yo me lo pierdo, echas 15 polvos todos los días"

Los episodios de 'First Dates' siempre nos regalan instantes singulares y extravagantes, y en esta ocasión no ha sido la excepción. Aunque el objetivo principal del show es propiciar el enamoramiento entre sus participantes, no siempre se consigue. En esta ocasión, la producción ha decidido juntar a dos jóvenes solteros: Nerea, de 19 años, y Roberto, de 21.

Al principio de la cita, Nerea ha indagado acerca del origen de su cita, a lo que este ha respondido ser de Granada. Nerea ha revelado que es de Ronda, aunque en la actualidad reside en Fuengirola. En respuesta, Roberto ha confesado que está “perdido” con los mapas. De hecho, ha llegado a confundir la ubicación de Fuengirola, creyendo que se encontraba en Granada. Ante este error, Nerea ha reaccionado con asombro: "Yo no sé mucha geografía, pero cariño, ubícate".

Roberto ha confesado que no ha conectado con Nerea, ya que, a pesar de ser una chica alegre, no le llama la atención: "Tiene que entrar por el ojo y, por mucho que tenga por dentro, no me ha entrado".

Durante la cita, han abordado varios temas hasta que han llegado al sexo. Ambos han confesado ser muy activos y han bromeado sobre el número de relaciones sexuales que pueden mantener en un día, llegando a sugerir más de diez veces, incluso quince o veinte. Nerea se ha autodefinido como una "viciada" y Roberto se ha jactado de ser un "depredador "y "una ardilla" en la cama, asegurando que se le da bien todo.

Casi al final de la cita, Nerea ha sorprendido a Roberto poniéndole un antifaz y se han besado apasionadamente. Sin embargo, al momento de la decisión final, Roberto ha expresado que aunque le había llamado la atención, no era lo que estaba buscando. Esto ha ofendido a Nerea, que le ha respondido con un "te lo pierdes". A lo que Roberto ha contestado: "Yo me lo pierdo, echas 15 polvos todos los días y me lo voy a perder yo"