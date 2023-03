Cada semana, 'First Dates' nos regala momentos inusuales e inesperados. A pesar de que el objetivo principal del programa es formar parejas, esto no siempre ocurre. Desde su lanzamiento en 2016, ha sido un gran éxito y se ha convertido en un programa destacado de la cadena Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo todos los días de la semana a las 21:05 horas.

El formato del show consiste en reunir a dos personas desconocidas en una cita a ciegas en la que comparten una cena y una charla para evaluar si hay química entre ellos. Al final de la velada, cada uno decide si quiere seguir adelante o no.

En el último episodio, una de las citas de la noche era para Carmen, de 18 años, y Patricia, de 22, que se describió a sí misma como una persona rockera, gótica y friki, y confesó que nunca había tenido una relación con una mujer, pero que era "algo que me tenía pendiente".

Además, comentó que le gustaba cuando su cita llevaba un estilo parecido al suyo y cuando Carmen apareció en el restaurante, ambas quedaron impresionadas por lo parecidas que eran. "Es una gemela tuya", ha añadido Matías.

Desde que se vieron, no pudieron dejar de reírse, lo que desconcertó a Elsa y Matías. "Estoy sorprendida", comentó Patricia, a lo que Carmen añadió "Me he quedado en shock". La presentadora descubrió que ya se conocían de antes y consiguió que compartieran detalles de su pasado. Patricia había estudiado en la misma ciudad que Carmen, Córdoba, y se habían conocido por Tinder. El reencuentro fue positivo para ambas, se sintieron cómodas y acordaron seguir conociéndose fuera del programa