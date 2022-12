El enfrentamiento entre Patricia Conde y 'Masterchef' sigue generando múltiples posicionamientos. Después de las palabras de El Sevilla y de Anabel Alonso, Boris Izaguirre también se ha posicionado a favor del programa, criticando a la presentadora y cómica en su colaboración en 'La resistencia': "Ha generado una situación muy tensa".

"Justo en la final hizo huelga de brazos caídos, no quiso salir adelante. Nadie sabe exactamente por qué, ni ella misma, que lo ha intentado explicar varias veces", aseguró el concursante de la nueva edición 'Navidad' del formato culinario de TVE, aclarando también por qué dio 'like' y comentó al polémico post de la presentadora: "Lo actualizó seis veces y mi post nunca se actualizó de la misma manera. De eso me vengo a quejar".

Posteriormente, Izaguirre también mencionó a las palabras más polémicas de Patricia Conde, que acusó a dos compañeros de drogarse durante el programa: "Es imposible que te enfrentes a una elaboración si no estás sobrio, no les puedes presentar a los jueces algo que has hecho drogado".

"Que si la gente se droga, que si le han apagado el horno...", dijo el conductor de 'Prodigios' (talent de la misma productora de 'Masterchef'), acusándola de "desvariar" y desvelando qué escribiría si pudiese actualizar su comentario: "Patricia no ha estado bien, ha sido de no saber perder y es muy feo ponerse en plan acusica".

Cabe recordar que la productora de 'Masterchef Celebrity' ha enviado un burofax a la presentadora y actriz en el que le amenaza con iniciar acciones legales si no "rectifica y se disculpa" por sus acusaciones contra el formato culinario, según ha informado fuentes de la compañía a EFE.

"En lo que se refiere a Shine Iberia, y al margen de las medidas que decidan adoptar sus compañeros de edición, se le ha enviado un burofax a Patricia, y adoptaremos medidas legales si no rectifica y se disculpa", afirman las mencionadas fuente a la agencia de noticias.