José Ortega Cano ha querido zanjar la última polémica en la que se ha visto envuelto tras su entrevista con Ana Rosa Quintana, el pasado lunes. El torero se ha pronunciado sobre su controvertido mensaje a Ana María Aldón sobre su semen y ha pedido perdón a los espectadores.

Durante la entrega de este martes de 'El programa de Ana Rosa', el torero ha declarado ante los medios y ha hecho alusión a su entrevista, en la que la presentadora le pidió que le enviase un mensaje a su mujer. Él lanzó una afirmación que provocó la risa y la vergüenza de la audiencia: "Mi semen es de fuerza".

La frase fue criticada por muchos seguidores de Telecinco y otros colaboradores de la cadena. Por esta razón, el exmarido de Rocío Jurado se ha disculpado públicamente: "No soy persona de decir ese tipo de cosas, pero estaba un poco nervioso y, bueno, lo dije sin mala fe. Pido disculpas a aquellos a los que no les haya gustado. Lo siento".

Ortega Cano ha insistido en que fue algo desprevenido y natural, pero que no ha herido la sensibilidad de Ana María Aldón: "Era una broma que no tenía pensada. A mi mujer no le ha molestado. Lo hecho ya está hecho, pero pido disculpas".

Por su parte, Ana Rosa, al escuchar sus disculpas, quiso quitarle importancia al asunto: "¡Vamos a tomarnos la vida un poquito más relajada! Es que aquí no se puede decir nada, no se puede hacer una broma", ha aclarado para concluir el tema.