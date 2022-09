laSexta estrena la nueva temporada de ‘El Objetivo de Ana Pastor’. El programa de actualidad, análisis y entrevistas en profundidad regresa el miércoles, a partir de las 22:30 horas, en una temporada televisiva en la que cumplirá 10 años. "En la tele es un milagro. Desde luego es una alegría para todo el equipo", afirmó Ana Pastor en la presentación de Sonora en la que estuvo presente Yotele.

El espacio vuelve al prime time con la entrevista al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo que se sienta por primera vez en el plató del programa para responder en directo a las preguntas de Ana Pastor: "La primera novedad de la nueva temporada es que viene alguien que no ha venido en 10 años al plató, y que ahora es líder del Partido Popular y con posibilidad de gobernar dentro de un año y medio. Así que va a ser nuestro plato fuerte de mañana".

La crisis de los precios y los problemas de la energía.



El presidente del Partido Popular hablará en el primer programa sobre cómo hacer frente a la situación económica, pero también sobre la renovación del Poder Judicial o sobre su relación con el partido del Gobierno y con el presidente, Pedro Sánchez.

En esta nueva temporada, las entrevistas en directo seguirán estando en el centro de ‘El Objetivo’, con los y las dirigentes de la política española como principales protagonistas, pero sin dejar de lado la actualidad internacional. También habrá espacio para las voces de artistas, creadores y otros referentes de la sociedad de diverso calado, como ya ocurrió en la temporada anterior, en la que Ana Pastor entrevistó al cantante Raphael, el campeón mundial de ajedrez Garri Kaspárov o actores como Antonio de la Torre o Luis Zahera. "Ya tenemos varias entrevistas nacionales e internacionales para las próximas semanas. Estamos muy contentos de empezar", dijo la presentadora y directora del programa de laSexta.

Por el momento, al ser preguntada, Ana Pastor no ha querido desvelar si se mantendrán los colaboradores habituales del programa en esta nueva temporada: "Como hemos cerrado las entrevistas, no hemos anunciado nada, pero hay alguna sorpresa de cara a esta temporada que de momento no puedo contar. Habrán secciones nuevas, pero no puedo decir nada".

"Hay algunas líneas que forman parte de nuestro ADN como son la hemeroteca, los datos y la verificación, y más ahora que la guerra de Ucrania vuelve a estar en el foco. De hecho, contra Isabel II también ha habido unos bulos que hemos desmentido. Nosotros fuimos el primer equipo en hacer verificación y 10 años después ahí seguimos", afirma Pastor.

Tras la muerte de la Reina Isabel II, han arrancado diez días de luto, ceremonia y agenda institucional. El miércoles está previsto el traslado a la sede del Parlamento británico, el Palacio de Westminster, del cuerpo de la monarca, dando comienzo a cinco días en los que los ciudadanos podrán mostrarle sus respetos. ‘El Objetivo’ seguirá toda la actualidad que llega en directo desde Reino Unido, dando espacio al análisis y a las voces expertas. Además, la crisis de los precios, los problemas de la energía y un bolsillo que aprieta cada vez más. ‘El Objetivo’ se pregunta si estamos ante una nueva crisis económica.

"En laSexta siempre estamos muy pendientes de la información. Tener a Helena Resano y a Sara Ramos estos días en Londres creo que dice mucho de la apuesta de la casa por la actualidad, y vamos a seguir. Creo que viene un otoño muy intenso y vamos a estar ahí", sentencia la periodista.