Kiko Matamoros fue expulsado de 'Supervivientes' tras pasar una semana en Playa Parásito junto a Marta Peñate. El concursante se despidió del programa agradeciendo a todo el equipo, a la audiencia por haber mantenido a Marta en el concurso porque Matamoros considera que es una de las mejores y a toda su familia. "Ha sido una experiencia estupenda, espero no haber defraudado y haber compensado todo el apoyo que me han dado", se despidió.

Han sido un total de 73 días los que Kiko pasó en Honduras, enfrentándose a todos los obstáculos que conlleva estar en una isla sin comodidades donde ha tenido que explotar los recursos que le proporcionaba para sobrevivir y superar los retos propuestos por el programa.

Ya fuera de la isla, en el hotel, Kiko pudo verse al espejo y saber cuál es la cantidad exacta de kilos que perdió.

El colaborador de Telecinco se quedó muy sorprendido al ver su cuerpo más de dos meses después de entrar al programa: "Dios, si parezco Ghandi. Me he consumido totalmente". Cuando le preguntaron cuánto creía que ha adelgazado, adivinó la cifra: un total de 19,9 kg.

La primera ducha después de lavarse con agua de mar durante 73 días

Tras la impactante revelación de su cuerpo, pudo disfrutar de la primera ducha de agua dulce en más de dos meses. Cuando entró al baño, no dudó ni un segundo y se metió inmediatamente en la ducha: "Me había olvidado ya de como era esto. Madre mía de mi vida".

Kiko se enjabonó todo el cuerpo sin dejar ni un centímetro sin limpiar y resaltó la calidad del jabón que utilizaban en la isla: "El que usamos allí no limpia". Finalmente, echó a la cámara del baño diciendo que se iba a quedar ahí "duchándose hasta mañana" y que le "dejaran en paz".

El concursante también pudo disfrutar de su algunos platos de su comida favorita como huevos con bacon, pan con jamón, patatas fritas, bizcocho y un zumo de naranja. Aprovechó el momento para contestar a algunas preguntas y no dudó en criticar a algunos de sus compañeros. Confesó que no le gustaría que Anabel o Ana Luque ganasen porque "no es de buen superviviente dedicarte a cocinar", sino que querría que lo hicieran Ignacio de Borbón, Marta Peñate o Alejandro Nieto.