La renovación de Kylian Mbappé por el Paris Saint-Germain hasta el próximo 2025 -y su portazo al Real Madrid- continúa dando mucho que hablar en las tertulias deportivas. Esta semana, cuando los colaboradores de 'El chiringuito de jugones' analizaban el nivel actual del delantero francés, Guti compartió una contundente opinión sobre el jugador que contrastó con la de algunos de sus compañeros.

Después de que José Félix Díaz afirmara que es "el mejor jugador del mundo", el exfutbolista del club blanco tomó la palabra para mostrar su desacuerdo: "¿Que es el mejor jugador del mundo? Tiene que demostrarlo, todavía no lo es".

"¿Cuántas temporadas lleva en París? ¿Cuántas Champions ha ganado? ¿Cuántos Balones de Oro ha ganado?", cuestionó Guti, que se mantuvo firme en su posición: "Puede ser el mejor jugador del mundo, pero de momento no lo es. Le alzamos tanto que parece que lo es, y no lo es".

Josep Pedrerol quiso conocer entonces quién ostenta, a su juicio, el título del que estaban hablando: "Ahora mismo, este año, Karim Benzema. Estamos hablando de años. Cada año será uno, y si él (Mbappé) sigue esa progresión y no salta ninguno de los que pueden saltar, como Vinicius o como Haaland, lo podrá ser durante muchos años".

No obstante, quiso dejar claro que el francés le parece "un grandísimo jugador" y destacó el "grandísimo futuro" que le queda por delante. "Los hubiera fichado a los dos (también a Halaand)", reconoció Guti, que considera que hay "que decirle a la cara" que todavía no es el mejor futbolista: "Basta ya de decirle que es el mejor. No, es el que tiene más proyección, pero no es el mejor del mundo porque no lo ha demostrado en cinco años".