Semana de relaciones sorpresa entre algunas de las 'celebrities' más conocidas de nuestro país. Si ayer saltaba la noticia de un posible romance entre Bárbara Rey y Bigote Arrocet, la revista Semana lleva este miércoles en su portada unas fotografías de Alba Carrillo y Canales Rivera acompañadas por un contundente titular: "Pareja sorpresa". "Se comieron a besos por las calles de Madrid y pasaron la noche juntos", afirma la publicación.

La protagonista de esta historia ha acudido esta tarde a 'Ya es mediodía', espacio en el que colabora habitualmente, para dar la cara y aclarar el tipo de relación que mantiene con el torero. "Él es muy colega de mi madre, se han hecho íntimos en 'Secret Story'. Los amigos de mi madre son mis amigos", comenzó diciendo Alba: "Yo no veo ahí que me esté besando. No hagáis caso de rumores".

La modelo insistió en que ambos están solteros y aseguró que, por el momento, el amor no ha llamado a su puerta: "Mi madre le quiere mucho y me ha hablado fenomenal de él. Es un tío maravilloso y divertido, ahí había más gente que no sale, incluso estaba mi madre". "¿Te crees que con ella delante voy a hacer algo?", preguntó ante Sonsoles Ónega y el resto de sus compañeros antes de sentenciar: "No somos pareja".

Estas declaraciones no han convencido demasiado a los colaboradores del programa, que han seguido apretando para que reconociera si se siente atraída hacia Canales Rivera. "Está buenísimo, eso ya lo sabíais de antes", confesó la tertuliana antes de que Sonsoles le lanzara una pregunta determinante: "¿Sois amigos y Dios dirá?". "Pues sí", admitió Alba, confirmando que no se cierra a iniciar una relación con el torero.