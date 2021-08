La cadena americana HBO se ha empeñado en devolver los éxitos de los años 90 con la reunión de Friends y ahora, con nuevas historias sobre Carrie Bradshaw y sus amigas en Sexo en Nueva York. Con mucho éxito, está creando muchas expectativas entre los seguidores fieles de la serie de las cuatro amigas de la ciudad que nunca duerme. Sarah Jessica Parker fue la primera en desvelar que volvía a la televisión con esta icónica serie publicando una fotografía con las actrices que interpretan a Miranda y a Charlotte.

Lo que se conoce es que la secuela de esta serie se llamará And just like that y constará de 10 episodios emitidos en HBO Max aunque solo reaparecerán Carrie, Miranda y Charlotte. Sarah Jessica Parker publicó el pasado 8 de julio la portada del guion del primer episodio, donde se puede ver que el creador es Michael Patrick King, el mismo que escribió los films.

En cuando a Samantha (Kim Cattrall), su ausencia está confirmada desde el primer momento por la aparente enemistad que tiene con Parker. Al parecer, la actriz tuvo varios encontronazos con Sarah Jessica ya que esta cobraba hasta tres veces más y gozaba de más privilegios por ser productora ejecutiva. La situación incomodó tanto a Cattrall que abandonó la serie tras los largometrajes. Sus seguidores le han mandado mensajes sobre su ausencia en la serie haciéndole saber que era el alma de la serie.

El hecho de que se pierda al personaje de Samantha ha provocado que muchos seguidores pongan el grito en el cielo, sabiendo, además, que la habrían sustituido por un nuevo personaje, Che Díaz, interpretado por Sara Ramírez. Sin embargo, parece ser que no va a sustituir al icónico personaje de la serie sino que van a cerrar la trama con su muerte en el primer episodio. Al menos eso es lo que se rumorea por las imágenes del rodaje que se han filtrado, donde se ve a las tres amigas vestidas de luto.

Este cierre para el personaje podría contradecir las promesas de los creadores de la serie a la actriz Kim Cattrall, ya que a pesar de haberse negado a interpretar a Samantha en este reboot, había ‘conseguido’ la promesa de que no matarían a su personaje para justificar su ausencia. Los rumores también apuntan a que el funeral podría ser de Mr. Big o de Steve, el marido de Miranda.

En cuanto a la trama principal, según Page Six, el matrimonio de Mr. Big y Carrie no estaría pasando su mejor momento. Los rumores indican que, en esta secuela, estarían pasando por una amarga separación en la que se pelearán por repartirse la fortuna y los bienes familiares.

Eso sí, los maridos de Miranda y Charlotte, Steve Brady y Harry Golenblatt, el mejor amigo de Carrie, Stanford Blatch y su marido, Anthony Marentino, volverán a rencarnar sus roles. Parece que tendremos que esperar hasta finales de año o principios de 2022 para saber qué ha pasado con las chicas más estilosas de Nueva York 17 años después de su último episodio.