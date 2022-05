Las opciones de ocio que hay este fin de semana en Mallorca son muy diversas y es que hay programados varios conciertos, charlas, presentaciones de libros y cuentacuentos infantiles, entre muchos otros.

Te ofrecemos estos cinco planes para disfrutar de la cultura, tanto de forma gratuita como de pago:

Michael's Leagacy

El espectáculo homenaje a Michael Jackson, considerado el mejor tributo al Rey del Pop en la actualidad, llega al Trui Teatre el sábado 7 de mayo a las 21:00 horas. Se trata de un homenaje que ofrece el concepto que tenía el artista en sus giras. Cuenta con 14 bailarines y grandes voces en directo.

Aún hay entradas a la venta y tienen un precio de entre 27,50 y 30 euros, dependiendo de la zona de butacas que se escoja.

Concierto de Los chikos del maíz

Los chikos del maíz presentarán, el próximo sábado 7 de mayo en la Sala 1 de Es Gremi, sus últimos dos trabajos, 'Comanchería' y 'David Simon'.

El concierto comenzará a las 21:00 horas y la entrada tiene un precio de entre 19,80 euros, si se compra a través de la página web, y de 22 euros si se adquiere en la taquilla.

Taller de danza impartido por Akira Yoshida

El sábado 7 de mayo, la Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) acogerá el taller de breakdance de nivel mediano-alto 'Up, but down, but fast, but slow, but wild, but sensitive' de la mano del coreógrafo y bailarín Akira Yoshida.

El horario es de 11:00 a 14:00 horas y es gratuito, aunque requiere inscripción previa.

Presentación del libro 'Estimada Mirta' de Maria Escalas

La autora Maria Escalas presentará su tercera novela 'Estimada Mirta' en un acto en colaboración con la Asociación Llaços Grissos donde se realizará un coloquio.

Tendrá lugar el viernes 6 de mayo a las 19:00 horas en la biblioteca del Molinar y participará Josep Manuel Vidal Illanes.

Cuentacuentos 'Sock, 3 pigs and 8 fishes'

Serena Zahnke ofrecerá un cuentacuentos en la biblioteca Josep Maria Llompart (s'Escorxador) el próximo sábado 7 de mayo a las 11:00 horas.

Es una actividad gratuita para niños mayores de tres años, aunque se pide inscripción previa, ya que el aforo es limitado.