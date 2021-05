El Govern ha aprobado destinar dos millones de euros para subvencionar vacaciones de los residentes con el objetivo de fomentar el turismo interislas. Lo hará destinando bonos de 100 euros por persona en una campaña que se llevará a cabo con la intermediación de las agencias de viajes y que arrancará a partir del 15 de junio.

Esta medida forma parte del plan de reactivación turística tras la pandemia del coronavirus, que está dotado con 11 millones de euros en total, y que se completará con acciones para mejorar la conectividad, la promoción del archipiélago y el patrocinio de actividades para animar la oferta complementaria.

Te proponemos varias visitas para que puedas aprovechar estos bonos para redescubrir cada isla:

Menorca

La segunda isla más grande de las Baleares es un paraíso repleto de playas de arena blanca y aguas cristalinas, pueblecitos preciosos y grandes paisajes naturales.

La isla está declarada reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1993 y que cuenta con una riqueza medioambiental y animales autóctonos. Estos son 10 lugares -en realidad 14- que te recomendamos visitar en Menorca.

Ibiza

Es una isla muy conocida -al menos antes de la pandemia- por ser un foco de turismo internacional para jóvenes y por su ambiente nocturno, pero también esconde lugares maravillosos que visitar si se va de vacaciones. Como es común en las Baleares, cuenta con parques naturales, playas, acantilados, faros, zona de pescadores y mercadillos hippies... Estos son los lugares que no te has de perder para vivir una experiencia totalmente ibicenca.

Formentera

Como la mayor de las Pitiusas, es un destino muy popular en verano, incluso para estancias de un día. Es el sitio perfecto para pasar una jornada de playa, pasear por los pueblos, ver mercadillos, bucear y explorar su naturaleza.

Mallorca

Y si tienes familiares o amigos en las otras islas, invítalos a Mallorca para que puedan aprovechar el bono de 100 euros. Te proponemos cinco lugares de esta isla para descubrir que quizás no conocías. Y si has ido alguna vez, no tardes en volver a visitarlos: cada viaje vale la pena.