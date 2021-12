Ramanyà és un celler de Santa Maria adscrit a la DO Binissalem. Un celler que disposa d’un museu etnogràfic d’indubtable interès. Toni Ramis, és el seu reponsable i sa mare, Magdalena Matas és la persona que ha creat un museu etnogràfic en el mateix celler d’una gran interès. Des del 16 anys ha anat arreplegant peces molt diverses. S’hi troben eines dels oficis més diversos, pròximes en el temps i d’altres molt antigues. Disposa duna col·lecció de bàscules espectacular o curiositats com un carro de morts o la galera dels senyors d’Es Fangar. El museu és obert al públic, així com el celler i es pot visitar amb cita prèvia.

El celler data de 2003 i disposa de 10 hectàrees plantades de manto negro, prensal, merlot i syrah. S’hi elaboren vins blancs, un de dolç, rosats, negres i escumosos. Dels negres i rosats la base és el manto negro i dels blancs el prensal. Elaboren dos escumosos, un blanc brut nature i un rosat brut, ambdós monovarietals de manto negro. Tots aquests vins tenen el sabor de la terra que flueix pels conductes dels ceps fins arribar a la copa. Ens crida l’atenció el títol d’un vi negre nomenat Elisenda. Elaborat amb manto negro i syrah i realitzada la criança en botes de roure francès i alemany. El primer li dona estructura i el segon frescor. En conjunt, un bon resultat. Respecte del nom és el de l’esposa del primer Matas datat a Mallorca, l’any 1300 segons la recerca feta per na Magdalena.

La proximitat de Nadal inspira als músics que aviat troben composicions ideals per acompanyar als escumosos. En Climent s’inclina pels Goigs de Nadal d’Uc, una cançó quasi atàvica d’Eivissa. I pel poema del mestre JV Foix, poeta i pastisser, que per Nadal obsequiava als clients de la seva pastisseria amb dolços i poesies. Tria Ho sap tothom, que en un vers afirma: a cal fuster hi ha novetat. N’existeixen versions musicades de Guillermina Motta i de Narcís Bonet. En Pere, elegeix el concerto grosso per la Festa de Nadal de Corelli: Canticorum iubilo, basat en un cor de l’oratori Judas Macabeus de Haendel. Una peça enèrgica i d’alegria molt adequada per aquestes festes. Arànzazu proposa a Cap Pela que en el seu disc Per Nadal fan gala de preciosisme musical. Fa goig escoltar aquestes versions escumoses de nadales clàssiques. I, també, I l’Ensemble Lumière dirigit per Miquel Angel Aguiló que a Pesquero Christmas Spirit, fa una demostració dels bons músics que tenim aquí i de la capacitat compositiva per aportar peces noves i arranjar de forma molt atraient altres clàssics. Bones festes!

Orquestra Vivalví (Arànzazu Miró, Jaume Sureda, Pere Estelrich, Climent Picornell i Antoni Bennàssar)