És possible que les setmanes vinents hi hagi algun dia ennigulat, però ben segur que cap cel tapat no aturarà l’arribada de la canícula a la qual ens aventuram i que haurem de suportar - de bon o mal grat- ben aviat.

Com que agafar les situacions amb optimisme és una opció més saludable per al cos i per a l’ànima humana, la proposta per espassar l’escalfor estival pot ser un vi ben fresquet. Un d’aquests pot ser el Blanc d’Estiu que elabora a Son Puig, que dirigeix amb bona mà Isabel Alabern. Tot i que ella comanda, encara escolta la veu de son pare, Ramon Alabern, que dècades enrere va impartir cursos i organitzar camps d’experimentació relacionats amb la pagesia i la vinya, els quals encoratjaren a més d’un a fer vi o a millorar el suc que feien del raïm.

El vi protagonista d’avui s’elabora a partir de totes les varietats de raïm blanc que hi ha a les devers nou hectàres de vinya d’aquest celler de Puigpunyent. L’anyada de 2023 té una edició limitada de 4.938 botelles. Està fet amb un cupatge d’un 37% de chardonnay, un 24% de premsal, un 20% de sauvignon blanc, un 15% de giró ros i un 4% de malvasia. És un vi jove que destaca per un color daurat intens, en el que hi destaquen les aromes de pastisseria i, en segon terme, flaires de pinya i de melicotó madur. El pas en boca és molt fresc i alhora un punt untuós, de manera que és un vi més gastronòmic, per tant, per gaudir-lo acompanyat d’un bon àpat, com ara un carpaccio de carxofa amb encenalls de formatge menorquí i trempat amb un bon oli d’oliva verge extra o unes gambes lleugerament torrades amb una picada d’all i julivert.

La imatge que il·lustra l’envàs d’aquest blanc de blancs és obra de l’artista Jaume Vilardell, que es va inspirar en el portal que dona pas al jardí on es fan els tasts de vi a Son Puig, una autèntica obra d’art com és la possessió sencera.