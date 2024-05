Soca-rel Infinitament (ecològic)

El vinater i pagès Pep Rodríguez és l’encarregat d’elaborar el vi d’enguany de l’Obra Cultural Balear (OCB). És un vi que convida a brindar per l’amor a la nostra llengua, especialment aquest cap de setmana que el Correllengua recorre les Illes Balears i que demà horabaixa, diumenge, arriba a la Plaça Major de Palma amb una diada lúdica i reivindicativa.

Rodríguez és el cos i l’ànima del celler Soca-rel i comparteix els tres pilars sobre els quals es fonamenta l’OCB: llengua, cultura i país. Ho fa com a vinyòvol, defensant i estudiant les varietats locals per fer grans vins amb el que ell domina millor, la feina a la vinya. Sempre posa en valor les varietats autòctones que des de fa dècades altres viticultors com ell recuperen i que, de bon grat, Rodríguez comparteix amb tots els cellers que li han demanat mudes per empeltar.

És un vi fet amb les varietats locals mantonegro, escursac i esperó de gall, veremades a mà el primer dissabte de setembre de 2023, que provenen de ceps ecològics de Binissalem i de Consell. Cada raïm es va premsar i fermentar per separat en dipòsit d’acer inoxidable (sense reposar en bota de fusta) i després se’n va fer el cupatge, amb un terç de cada varietat.

Catalina Bibiloni, experta en vi i vicepresidenta de l’OCB, explica que vivim en una illa amb moltes varietats úniques i bones, «i aquest vi l’hem concebut per donar a conèixer el raïm autòcton que darrerament s’ha recuperat. La majoria d’illencs desconeixen l’existència de l’esperó de gall o l’escursac. I tampoc no deuen haver tengut l’oportunitat de tastar-les. Amb aquest vi les podem acostar una mica més a la gent, ja que fan part de la nostra història com a país. Les hem de donar a conèixer perquè es puguin apreciar i reclamar».

El nom triat és Infinitament i remet a les paraules que dia 30 de novembre de 2023, Antoni Llabrés, president de l’Obra Cultural Balear, va pronunciar al teatre Sa Societat de Calvià, per denunciar les polítiques que s’executen contra la llengua catalana: «El nostre amor a la llengua és INFINITAMENT més fort que el seu odi».

L’autora de l’etiqueta és Georgina Gamundí, que també ha fet les imatges del calendari d’enguany de l’OCB, i que, a més, és coneguda per il·lustrar els vins de Mortitx. Tant a aquest com als d’Escorca, transmet amb el seu traç l’encant i la màgia de la vinya mallorquina.

Bibiloni remarca que és un vi «de fruita vermella salvatge; amb records de prunes negres grenyals. També hi ha tocs herbacis, propis de l’esperó de gall, juntament amb els balsàmics, com també hi són presents les flaires de pedra i els tocs ferris. Amb més temps dins copa, hi ha notes de fulles de menta fresca, aromes florals amb reminiscències de peònies i notes de fruita vermella i negra molt fresca. En boca té una entrada rodona, plena de frescor, amb un retrogust de fruita vermella que es romp a queixalades. És un vi fi, de pas fluid, que fa salivar, amb un pas en boca infinitament llarg».