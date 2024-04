Dunord Vitícola Rosat 2023

El refranyer català recorda que aquest mes no és gaire plujós. Així ho expressa la dita popular ‘A l’abril, cada gota val per mil’, que remarca la importància que té per als conreus la pluja durant aquests trenta dies. Encara que la ploguda sigui minsa, serà bona per a la terra i els cultius. Això també passa en l’àmbit de la recerca i la salut: per petita que sigui la contribució que es faci per trobar una cura a una malaltia, sempre és molt valuosa perquè –com diu un altre refrany– tota pedra fa paret.

Una de les novetats que s’han presentat aquesta setmana està relacionada en la lluita contra el càncer. Es tracta del vi Rosat, de l’anyada 2023, que el celler Dunord Vitícola acaba de treure al mercat. Joan, el seu enòleg i vinater, explica que el vendrà només a través dels distribuïdors, restaurants i botigues amb les quals treballa i que tots el beneficis es destinaran a l’Associació Contra el Cáncer: «És un projecte que fa molt de temps que tenia ficat entre cella i cella, ja que ma mare (Magdalena) en va patir un, concretament de pit i, assortadament, el va poder superar». El vi ha estat il·lustrat per Buba Viedma. A l’etiqueta, l’artista ha apostat per la imatge de tres dones pageses mallorquines empoderades, que recorden el cartell We Can Do It! (Podem fer-ho!), que el dissenyador gràfic estatunidenc J. Howard Miller va crear el 1943 per a l’empresa Westinghouse Electric amb l’objectiu d’encoratjar les seves treballadores durant la Segona Guerra Mundial. Rosat 2023 és una edició limitada de només 800 botelles, elaborat 100% amb la varietat merlot. És un vi bo de beure, molt fresc, sense complicacions, amb notes lleugeres de fruita vermella, de pas lleuger en boca, ideal per als dies calorosos que ja hem començat a viure i que recorden que l’estiu és cada dia una mica més a prop.