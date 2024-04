La xocolata és un aliment que agrada a tothom, sigui negra o amb llet. A Palma, al carrer de Blanquerna, hi ha una fàbrica de xocolata que encisa. Es diu Maüa, un nom que prové de les primeres lletres de Mallorca i de les darreres de Nicaragua, en honor dels llocs de naixement dels seus fundadors: Jaume Martorell i Sílvia Sánchez.

Al seu obrador, hi arriba el cacau en gra, el qual seleccionen a mà, li lleven la pell, el trenquen, el torren de manera lleu (per no malmetre’n les propietats antioxidants), el refinen amb pedres de granit, el maduren (un mínim de 2-3 setmanes) i, finalment, el fonen per fer-ne rajoles de xocolata o bombons.

El cacau que empren és de qualitat i prové de sis indrets diferents: Equador, Perú, Nicaragua, Colòmbia, Panamà, l’Índia i, aviat en tendran d’Haití. Fan una quarantena de productes diferents. La idea de fundar aquesta fàbrica va néixer el 2020. Sílvia recorda que estaven confinats per la covid i va proposar al seu espòs, Jaume Martorell, omplir un buit a Mallorca: fer xocolata no industrial a partir del coneixement i experiència assolits en la darrera dècada.

L’inici de tot es remunta el 2006, quan Martorell estudiava el darrer curs d’Enginyeria Tècnica Agrícola. Aleshores va decidir fer una estada de cooperació a través de la Universitat de les Illes Balears a Nicaragua. Hi va romandre tres mesos i després en va retornar per fer el projecte final de carrera sobre cafè. Una vegada defensat, el 2007, se’n tornà a Sud-amèrica i hi va viure fins al 2018. A Nicaragua, hi va conèixer na Sílvia, la seva parella, els padrins de la qual eren productors de cacau. Martorell hi continua fent feina amb el cafè, concretament amb una central de cooperatives, Nicaraocoop, gràcies a la qual entra en contacte amb el sector del cacau. El bagatge i contactes que hi arriba a establir sobre aquest aliment, fa que el 2013 el fabricant de xocolata alemany Ritter Sport es fixi en ell i el nomena director d’aprovisionament. Amb aquesta multinacional, Martorell arriba a contractar més de 3.500 productors de cacau de 50 cooperatives diferents. Dos anys més tard, la Cooperació belga li encarrega desenvolupar un projecte de cacau a Nicaragua i un altre a Hondures. El projecte més ambiciós li arriba el 2018, quan un fons d’inversió alemany li proposa de fer un projecte de cacau a tot llatinoamèrica. Malauradament, cinc mesos més tard d’iniciar-lo, esclata una crisi sociopolítica a Nicaragua: «El dia que vàrem decidir tornar a Mallorca, va ser quan hi hagué un tiroteig davant ca nostra i les bales passaren sobre la nostra teulada. Na Sílvia i jo no volguérem criar el nostre fill de dos anys en aquest ambient», comenta. Feren una estada breu a Panamà i es mudaren a Mallorca, on va poder fer feina a distància amb el mateix fons d’inversió: «M’enviaven mostres de cacau i en feia anàlisis per determinar-ne la qualitat».

A poc a poc i amb bona lletra, Sílvia i Jaume estan convertint Maüa en un rebost autèntiques delícies, des de les rajoles de xocolata fins al bombó de sobrassada coenta o el de rebentat amb rom Amazona. Un temple de capçalera als amants de la xocolata gurmet.