Les noves herbes de can Moyà són una de les novetats per descobrir aquest 2024. Els encarregats d’idear-les han estat els membres de la sisena generació d’aquesta empresa artesanal mallorquina: Bel Moyà, Joan Moyà Servera i Joan Moyà Caballero. La fita que es varen proposar va ser revalorització d’aquest licor amb una fórmula més natural, amb menys sucre i sense colorants. L’objectiu s’ha assolit amb èxit tant per a les herbes dolces, com per a les seques i les mesclades, en les quals hi destaquen els botànics amb què han macerat (herballuïsa, camamil·la, fulles de taronger, fulles de llimonera, tarongí, fonoll i anís).

La nova recepta també ha suposat un nou disseny d’ampolla i d’embalatge, obra de l’estudi principatí SeriesNemo, el qual ha estat premiat per aquesta feina amb el guardó d’or als Pentawards 2023 on ha obtingut el Premi al millor Disseny en àmbit mundial en la categoria de licors. La història de Licors Moyà es remunta 170 anys enrere quan Gabriel Moyà Terrassa, nascut a Binissalem però amb arrels artanenques, va obrir la fàbrica de licors al carrer Sol d’Artà. Tot i això, la inauguració oficial es va fer una mica després, concretament de 1890. El seu fill, Gabriel Moyà Servera emigrà a Puerto Rico a la recerca del progrés econòmics, però com que va veure que el negoci de son pare progressava, va decidir tornar a ca seva per augmentar la producció de licors. Posteriorment, el 1936, la guerra civil va ferir de ple la tercera generació, perquè una bomba va caure damunt la fàbrica i va matar Gabriel Moyà Amorós. El seu fill Joan va reconstruir la fàbrica i s’hi va posar al capdavant amb només 15 anys. La cinquena generació, encapçalada per Biel i Sebastià Moyà, ha estat imprescindible perquè han ensenyat tot el que saben a la nova saba, a la sisena generació, tres professionals modèlics que miren el futur sense perdre les arrels i sense por d’innovar, amb les idees ben clares.