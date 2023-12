Les persones que varen anar a la Fira de la Mel de Llubí, celebrada a mitjan novembre, varen poder conèixer de primera mà molts dels apicultors de Mallorca. Un d’aquests són els apicultors de Son Peladí, a Son Ferriol. La història d’aquest indret està lligada a Maria Matas Salom i a Miquel Vallespir Mouriño. Tots dos varen aprendre de l’apicultura amb Juan Machado, de sa Cabaneta, qui va ser un mestre per a molts dels que ara són uns veterans en aquest ofici. Ara bé, Maria Matas recorda que 60 anys enrere, quan era una nina, les caseres també hi eren presents. De fet, en conserven dues d’aquell temps, una feta de llivanya de marès i una altra de model Langstroth de formigó armat.

Maria Matas continua fent mel amb l’ajuda dels seus fills, Antoni i Rafel. Tots dos germans són fusters de primera. Així ho han demostrat restaurant carruatges antics, com també amb la reforma executada pel restaurador de l’edifici modernista de Can Forteza Rey, Pere Terrassa, o amb els encàrrecs que reben del dissenyador i interiorista Xavier Puyalto, l’arquitecte Alfonso Reina i l’aparellador Eduard Orell.

L’ofici de fuster l’heretaren de son pare, Miquel Vallespir qui, malauradament, va partir abans d’hora d’aquest món. L’any que ve farà 20 anys del seu traspàs, i la família i amics l’enyoren perquè era una persona excel·lent, sincera i de bona conversa. Deixava les seves caseres per fer cursos d’apicultura i feia prototips de fusta per ajudar a millorar el rendiment de les abelles. A més, va ser el primer que va construir caseres de fusta de manera professional, les quals continuen confeccionant els seus fills sota demanda.

Son Peladí és una finca familiar que prové de la segregació de Son Pelat. Apareix al mapa del Cardenal Despuig, de 1785 i va ser comprada pel rebesavi de Maria Matas. A més dels germans Vallespir, els seus oncles i cosins hi fan hort de temporada (ara tenen endívies, lletugues, cols, patateres…) i hi fan sobrassada.

També s’hi fa una mel excepcional. Ara mateix tenen 30 caseres, tot i que temps enrere en varen tenir 170 repartides en diferents finques. En aquest article en presentam dues: la que varen treure la primavera passada i aquesta tardor. La imatge i el tap de fusta de totes és de creació pròpia. La de primavera es va recol·lectar una mica més tard, al juliol, perquè va coincidir amb el naixement de la filla d’en Rafel. És una mel multifloral molt suau, ja que les abelles varen fer feina amb el romaní i albó que hi ha la garriga dels voltants i amb les flors de taronger, carabassera i melonera que hi ha sembrats a l’hort de Son Peladí. En varen extreure 180 quilos. La de tardor ha estat molt més minsa. Només n’han fet 20 quilos. Rafel Vallespir pensa que el motiu és que el setembre i l’octubre va fer un temps càlid i primaveral, i les abelles, en lloc d’acumular la mel i fer rebost, havien fet molta de cria, de manera que els animals varen haver de mester usar la que tenien. La varen treure per Tots Sants i és una mel més espessa, també multifloral en què hi destaca el garrover. Si les voleu tastar, telefonau al 971797220.