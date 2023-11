Guium d’autor 2018 Pere Seda

Ara que les temperatures comencen a baixar una mica, el menjar fet al caliu comença a fer-se present en àpats amb familiars i amics. El temps convida a gaudir de vins amb personalitat i de pas reposat en boca com el Guium d’autor, un vi de categoria del celler Pere Seda de Manacor, que està vinculat a la història clàssica de Mallorca.

El primer Guium va sortir al mercat fa devers 15 anys. Tòfol Reus, gerent de Pere Seda, comenta que aquest vi és cosí del Mossèn Alcover, creat fa dues dècades en homenatge al lingüista i folklorista manacorí Antoni Maria Alcover a partir d’un cupatge de les varietats callet i cabernet sauvignon. Atès que al celler sempre fan proves i tast a cegues, varen veure com els sortia un vi excel·lent amb l’autòctona callet i i amb l’occitana merlot. Reus explica que «com que quan fas un vi nou sempre hi ha discusions a l’hora de batiar-lo, vàrem optar per una denominació relacionada amb l’època romana de l’illa, aprofitant el que sempre ens ha contat la meva esposa i arqueòloga, Francesca Torres, que en temps dels romans, Mallorca tenia cinc ciutats documentades, tres de les quals sabem on eren –Palma, Bocchoris (al Port de Pollença, en terres de la possessió de Bóquer) i Pol·lèntia (a Alcúdia)–, mentre que de Tucis i Guium se’n desconeix la ubicació». Hi ha hagut estudiosos que han fet càbales d’una hipotètica situació a Felanitx i Manacor, on el celler Pere Seda té 55 hectàres de vinya. Per això, varen trobar que podia ser una bona denominació.

La ciutat que dona nom al vi protagonista d’avui també ha servit com a motiu per crear obres de teatre, com ara la dramatúrgia de l’autor manacorí Toni Lluís Reyes, titulada Guium, o la ciutat adormida, una història de misteri, intriga i corrupció que gira entorn de l’especulació i la pressió urbanística. El text va obtenir el premi Micalet de Teatre 2015 i es va representar a diversos teatres de Mallorca, Menorca, País Valencià els anys 2016 i 2017.

Tornant al vi Guium, hi predomina la merlot per sobre la callet i té un pas per fusta dins botes noves i de segon any de roure francès, d’entre sis mesos i un any. L’anyada 2018 té un color vermell intens de cirera, amb rivet de robí i llàgrima sedosa. Hi destaquen unes aromes de pruna madura, amb reminiscències de vainilla. En boca, té taní viu, un punt astringent, però sense perdre l’elegància. És bo per acompanyar carn vermella madurada, una tapa de formatge vell, porcella farcida amb anfós o unes guàtleres torrades.