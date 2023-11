El jove Joan Siquier i Gómez és un emprenedor de Búger que qualificaria de valent i agosarat, però que en sentir-lo parlar transmet molt de seny. L’any 2021, quan encara no tenia els vint-i-cinc anys actuals, va crear del no-res una empresa ramadera, Avícola Ca’n Costeta, que va batiar amb el malnom familiar. Per a ell, aquest negoci era una curolla, però també significava posar el seu gra d’arena en dos aspectes. El primer, demostrar que a Mallorca no tot ha de ser turisme. Comenta que «hi ha gent que diu que el camp no dona doblers, però jo crec que és possible cercar alternatives al camp tradicional i fer que els comptes quadrin». I, el segon lloc, perquè a Mallorca hi ha d’haver productes de qualitat: «Hi ha gent que cerca aquell ou de corral, que menjava quan era infant, el qual oferim amb totes les autoritzacions sanitàries», remarca.

La seva història empresarial es remunta a 2020. Ja tenia previst crear Ca’n Costeta, però va decidir presentar-se als Premis i Ajudes Carnet Jove per a Projectes d’Autoocupació d’aquell any, als quals va guanyar el segon guardó. Això va suposar una empenta econòmica que no li ha evitat superar traves i complicacions: «Sempre necessites professionals, per exemple, per demanar un registre sanitari has de mester un enginyer que et faci unes guies de bones pràctiques, el que suposa pagar, pagar i pagar… o falta un document a la sol·licitud que acabes de presentar, i a tot això hi has de sumar la lentitud de l’Administració. Consider que no és normal que quan has de fer una nau nova per als animals (entre que lliures el projecte i esperes el vistiplau de l’Ajuntament i del Consell de Mallorca) hagis d’esperar un any i mig, ja que si tens un client que vol el teu producte no t’esperarà tant de temps. Crec que els agricultors hauríem de tenir facilitats».

A tota aquesta problemàtica, cal afegir les dificultats per fer producció de carn, a la qual es dedicava fins al passat mes d’agost. A Mallorca, només hi ha un escorxador d’aus, que és a Inca i l’empresa que el gestiona va apujar el preu de sacrificar cada animal de ploma un 450%, de manera que Siquier va decidir aturar la comercialització de carn de pollastres, ànecs i faraones. «També, hem tengut problemes perquè troben ossos en el lleu i no tenen en compte que som explotacions petites i que haurien de tenir una mica de mà esquerra amb nosaltres», explica el ramader.

A Avícola Ca’n Costeta els animals pasturen lliurement. En concret, hi conviuen dues castes de gallina, les isa brown i les leghorn, conegudes per ser unes bones ponedores. Siquier no sols es dedica a la producció d’ous, també és estudiant d’administració i direcció d’empreses a la Universitat de les Illes Balears. Comenta que, a parer seu, el camp ha canviat molt, ja que antigament el pagès era qui cuidava les seves terres o les que tenia llogades, i tota la feina que feia era de la seva producció; mentre que avui dia un pagès ha de ser una espècie d’empresari, que controli els costos i, també, ha de tenir gent contractada. «Per ser rendible, és important que faci totes les feines que pugui, llevant tots els intermediaris que no siguin necessaris», puntualitza.

Per poder menjar els ous de Ca’n Costeta, us recomanam contactar-hi directament al 610 94 17 09. Els seus ous es poden comprar a granel o amb overa. Consultaur els punts de venda al seu compte d’Instagram @avicolacancosteta.