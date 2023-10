Aquest mes de novembre, farà un quart de segle que Aubocassa va fer la primera collita d’oliva. Pocs mesos després, ja dins l’any 1999, va treure al mercat el seu primer oli verge extra. El projecte va començar quan l’empresari Mario Rotllant va enamorar-se d’aquesta possessió de Manacor i la va comprar. Rotllant és conegut perquè és vicepresident i conseller delegat de Coca-Cola Iberian Partners, president i fundador de Bodegas Roda i, també, és col·leccionista d’art.

En un primer moment la idea era plantar-hi vinya de ceps blancs, però després de fer un estudi de mercat varen veure que encara no existia un consumidor per a la qualitat de vi blanc que volien elaborar, de manera que es va apostar per fer un oliverar. Així, l’any 1996 va començar el que avui dia és la marca comercial Aubocassa. Aquesta denominació és una variació del topònim real de la possessió: Albocàsser. Tot i que s’hi han trobat restes del període talaiòtic i romà, la seva història més recent es remunta a l’època islàmica com a alqueria; De fet, el nom prové d’Albu-Kasi, que significa ‘pare de Kasi’. Curiosament hi ha un poble al País Valencià amb el mateix nom.

Quan es comença a trobar més documentació de l’Albocàsser mallorquina és a partir del 1229, data en la qual el rei En Jaume conquereix l’illa i la incorpora a la corona catalanoaragonesa. Fins aleshores, Albocàsser va formar part del ‘juz de Manaqur’ (és a dir, del dictricte de Manacor). A partir de la conquesta, va passar a ser del comte del Rosselló i Cerdanya: Nunó Sanç. Al segle XIV, va passar a la família Burguet, i se sap que hi sembraren cereals i que també hi tenien vaques, bous, ovelles i porcs; després va passar un període breu de temps a la família Llull i, més tard, als Andreu, fins el 1623, quan va passar a Nicolau Despuig. Aquest llinatge nobiliari hi va impulsar el cultiu de la vinya i la producció de vi. De fet, l’any 1750, l’interior de la possessió tenia nou cups. Després serà propietat de la branca dels Verí emparentada amb els Despuig, fins arriba el segle XX, concretament 1920, quan la varen vendre al contrabandista i banquer Joan March i Ordines, que la va parcel·lar. Gràcies a aquesta acció, els llogaters, que hi vivien, varen comprar la part corresponent de la possessió i esdevingueren els penúltims propietaris abans de l’arribada de Mario Rotllant.

Avui dia, Albocàsser té 30 hectàrees, 24 de les quals són plantades d’olivera, de la varietat arbequina. El resultat és un oli d’oliva verge extra fi que s’elabora a la tafona que hi ha dins la possessió. De fet, està dotada de tecnologia de darrera generació, la qual permet fer oli amb molt poc temps des que es cull l’oliva. El resultat és un producte exquisit per al que es necessiten devers 8,5 quilos d’olives per fer un litre d’oli, un aliment que paga la pena de tastar i assaborir.