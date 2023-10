Tot i que amb la pujada de preu no ho sembli, l’oli d’oliva és un aliment de primera necessitat. Molts d’agroturismes apostaren per aquest cultiu després que la Unió Europea el potenciàs amb ajudes, i gràcies a aquest fet molts de terrenys de l’illa es tenyiren del color verd grisenc que caracteritza la fulla de l’olivera.

L’oli d’oliva verge és un dels reclams de Son Penya, un agroturisme situat a Sant Llorenç des Cardassar. S’elabora a la tafona Ramas Galmés de Son Carrió i prové de les seixanta oliveres de les varietats arbequina i piqual, que hi ha sembrades a dues quarterades de la finca, però que en cas que la collita no sigui tan productiva, es complementen amb oli d’oliveres de Vilafranca de Bonany. Així ho explica Rafel Ballester, un dels propietaris de Son Penya, que a través de la firma Treguer Hotels, gestiona altres establiments turístics emblemàtics com L’Avenida (Sóller), Nou Baleares (Palma) i Cort (Palma).

Les cases antigues de Son Penya deuen tenir més de 130 anys. L’estudi d’arquitectura Esteva i Esteva les va començar a reformar l’octubre de 2004, amb el marès i la pedra com a elements angulars de la intervenció. Dos anys més tard, el 2006, Son Penya va obrir les portes com a agroturisme. Abans, havia estat una finca agrària i ramadera en la qual pasturaven ovelles. També hi hagué vaques i la llet que feien es venia a AGAMA. Curiosament, l’any 1974 ser la primera vaqueria de Mallorca que va tenir una munyidora elèctrica, però quan els preus de la llet caigueren estrepitosament, es varen llevar les vaques i començaren a cultivar pebres i altres verdures per a una empresa de conserves de l’illa.

La família Ballester va decidir comprar aquest agroturisme devers l’any 2017 per la baixada de batecs i l’ambient de descans que varen sentir tot just travessar-ne la porta de l’entrada: «s’hi respira tranquil·litat gràcies a un disseny i a una distribució d’habitacions i zones enjardinades que et relaxen mentre hi passeges», remarca Balaguer.

També hi ha un restaurant, batiat amb el nom de 5’S, que és obert a tothom, s’allotgi o no a l’hotel. El seu cap de cuina des de fa 16 anys és Gabriel Nebot, un llorencí amb talent culinari i artístic que no cerca cap focus mediàtic ni moure’s a cap altre negoci: «estic enamorat d’aquest lloc, ja que l’he vist créixer durant aquests anys. La meva cuina i jo hem evolucionat plegats, intentant fer feliç la gent que tasta els plats cuinats als fogons de Son Penya». Nebot hi prepara plats refinats que combinen l’essència mediterrània amb l’oriental, amb plats com gall Sant Pere amb salsa teriyaki i brou de gambes o els farcellets xinesos (wonton) de gamba, xiitake i fonoll marí. Teniu temps de tastar l’oli i la cuina de Son Penya fins a final d’aquest mes o, en cas contrari, haureu d’esperar que tornin a obrir les portes, concretament el mes de març de l’any que ve.