Son Nét 2022 Can Feliu

Son Nét ha tornat a obrir les portes el mes de maig d’enguany. L’hotel es va tancar el mes de març de 2020. Poc després, Cortesin va agafar la gestió d’aquesta emblemàtica possessió de Puigpunyent i durant aquest temps hi ha fet una reforma d’instal·lacions ben profunda i necessària.

Aquesta renovació coincideix amb la presentació del vi de l’anyada 2022. Prové d’una hectàrea de vinya que hi ha sembrada a la falda de la muntanya que es va sembrar l’any 2006 de ceps de malvasia de Banyalbufar. Leo Borsi és el responsable del rellançament d’aquest vi. Aquest assessor enològic té una destacada experiència internacional en el sector i la seva filosofia es fonamenta en que el terrer i les varietats autòctones són els protagonistes. “Em va interessar el context històric d’aquest raïm, que neix a Grècia i que s’instal·la a Itàlia, a la península ibèrica, a l’Estat francès i que també arriba a Mallorca, concretament a Banyalbufar i a Estellencs. Que Son Nét i altres empreses i vinaters apostin per aquesta varietat s’ha de destacar perquè seria molt més senzill fer vi d’altres varietats, com ara la chardonnay; ara bé, no s’identificaria amb el lloc on és elaborat, que és allò que el fa únic i especial”, apunta Borsi.

El vi s’ha elaborat al celler de Can Feliu (Porreres). “És un vi fresc, no gaire exuberant, pensat per prendre en ocasions diferents durant el dia”, comenta Katrín Cetín, directora de l’hotel. Per elaborar-lo, es va veremar dues vegades, una a final d’agost i una a començament de setembre. Es va posar dins la cambra frigorífica i l’endemà es va premsar i va passar a dipòsit d’acer inoxidable. Se’n va fer un primer desfangat i en un segon dipòsit va fermentar a baixa temperatura durant 10 dies. Després va passar a un tercer dipòsit on va reposar sobre els seus pòsits durant 20 dies més. Després, es separa de les mares, es va estabilitzar en fred i es va embotellar, concretament 3.500 ampolles.

A la vista, és de color groc palla, ben lluent, amb reflexos daurats. Hi destaquen les aromes tropicals, com ara la pinya i la fruita de la passió. En boca és un vi que flueix, amb molt bona acidesa, fresc i un punt sec al final.

L’etiqueta és obra de l’equip de disseny de Cortesin i s’hi veu l’escut de la possessió, el puig de Galatzó, un boc i la silueta d’un ocell que el sobrevola, que ben bé podria ser l’àguila cuabarrada. Precisament, el passat dia 4 de juny va fer 10 anys de la reintroducció d’aquesta au a la reserva de Galatzó. El Govern de les Illes Balears i Red Eléctrica iniciaren l’any 2011 un conveni per recuperar aquest animal extingit als anys 70 per l’acció directa de l’home i que, fins aleshores, era el darrer vertebrat extingit de les Illes Balears. Carlota Viada, coordinadora tècnica del projecte, explicava aleshores que des del 2011 s’havien amollat 14 exemplars i que n’havien sobreviscut vuit. Per la seva banda, Joan Mayol, que en aquell moment era el cap del Servei d’Espècies del Govern, remarcava que amb aquest animal es completa la piràmide tròfica de l’ecosistema perquè aquests animals són depredadors d’altres depredadors. Les darreres notícies que hi ha és que la reintroducció d’aquest ocell rapinyaire a Mallorca va a les totes, sense que això signifiqui que es pugui abaixar la guàrdia en la seva protecció.