La nostra cuina, ens procura adesiara plats fascinants a causa d’almenys a tres motius: per la singularitat dels ingredients -no es mengen caragols tots els dies i molt menys llagosta-, a l’impacte del xoc de dos sabors que no resulten antagònics, sinó complementaris i també, és obvi, per l’alta valoració gastronòmica, però també econòmica de la llagosta que la fa inaccessible per a les butxaques més modestes. En qualsevol cas, gairebé sempre es presenta una ocasió propícia per a una celebració festiva que implica gaudir d’una taula d’excepció. És el moment de recórrer a plats com aquest.

Ingredients: Caragols cuinats amb herbes aromàtiques (fonoll, herba-sana, tem, moraduix, etc.)

Llagosta

Ceba (una per persona),

Una cabeça d’alls

Oli

Sal i pebre bo. Preparació: Una vegada disposem dels caragols bullits amb herbes aromàtiques, aigua i sal, els reservarem juntament amb un poc del brou obtengut.

Tallarem les llagostes: la part del cos, en rodanxes i la part del cap, la xaparem per la meitat.

Sofregirem i saltejarem durant un o dos minuts les tallades dels caps i les reservarem juntament amb les rodanxes. Hauran deixat alguns restes dins l’oli que quedarà totalment enriquit amb el gust del marisc.

Dins aquest oli, hi sofregirem les cebes tallades en una juliana no gaire fina, juntament amb alguns alls aixafats. Ho courem amb un foc ben viu i per això haurem de remenar de manera continuada per evitar que la ceba s’aferri o es cremi i perquè no resulti aigualosa.

Quan la ceba comenci a ser cuita, hi afegirem els trossos de les llagostes i salpebrarem al gust.

Remourem uns minuts la ceba amb la llagosta, fins que hi introduirem els caragols amb una mica del brou de la seva cocció; aquests aportaran el sabor singular de les herbes.

A partir d’aquí mantendrem el calderó o greixonera a un foc molt més suau, al manco uns 10 minuts que permetin als ingredients enriquir-se amb tots els altres sabors.

Ho remenarem amb la giradora al llarg d’aquest procés, fins que tot estarà confitat.

El plat resultarà millor si el servim 15 o 20 minuts després d’apagar el foc. Devem el plat a Miquel Pastor Ferrer (Santa Margalida, 1958), qui aconsella acompanyar-lo amb cava o amb un vi blanc sec fresquet.