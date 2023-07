Pilar Oliver és la quarta generació d’una nissaga familiar de vinaters de Petra, que va començar ara fa 111 anys amb el seu repadrí Sion Oliver Muntaner i que va continuar amb el seu padrí Francesc Oliver Torrens i amb son pare, Miquel Oliver. Explica que està satisfeta perquè no solament ha seguit el llegat dels seus avantpassats, sinó que també ha contribuït activament en aquesta herència amb un projecte que l’any que ve farà 10 anys: el celler nou que hi ha a la carretera que uneix Inca i Manacor. Quan es va construir, ella va pensar en tots els detalls a partir de l’experiència de fer feina a l’antic celler, que tot i ser un espai carregat d’encant dins el poble, era petit i no tenia les facilitats que calen per fer la feina d’avui dia còmodament. Per això, tot es troba en un sol nivell, hi ha sales de material i de magatzem, s’han pensat molt bé els espais perquè els crancs de càrrega girin sense problemes, etc.

El vi protagonista d’avui és l’estendard d’aquest celler, el Muscat, concretament de l’anyada 2022. El nom recorda als que es fan a Occitània, però no és un vi dolç per començar o acabar un àpat, sinó que pot acompanyar els plats durant un dinar o sopar. Miquel Oliver, que va començar el procés de modernització de l’empresa, el va elaborar per primera vegada l’any 1989. «Aleshores, teníem un vi blanc, Son Caló, però no era suficient per cobrir la demanda, així que mon pare va tenir la idea de fer un vi original, un blanc sec que fos una mica llépol, però que no fos un vi dolç. L’any 1991 el vàrem presentar al concurs de la Unió Espanyola de Sommeliers (que ja no es convoca) i va ser triat com el millor vi blanc de l’Estat, la repercussió mediàtica que va tenir va servir per deixar palès que a Mallorca feim bons vins», explica Pilar Oliver, i que continua sumant adeptes.

Es fa amb un cupatge de dues varietats de moscatell, la d’Alexandria i la de Frontinhan. És un vi jove, sense pas per fusta. Es veremen a mà: a mitjan mes d’agost el moscatell de Frontinhan i a començament de setembre el d’Alexandria. El raïm, que prové de les finques de ses Ferritges i Son Guineu, passa directament de la vinya a la premsa, se’n treu el most, que entra dins els dipòsits i a baixa temperatura sedimenten. Després, es passen a un altre dipòsit per fermentar i una vegada finalitzat aquest procés, se’n fa el cupatge i s’embotella. «La clau perquè el vi sigui molt similar any rere any és molt tècnica –apunta Oliver– concretament és tenir clar quin llevat fas servir i a quina temperatura a cada fase de fermentació (inici, desenvolupament i final)». Se’n produeixen devers 30.000 ampolles i és el vi que s’acaba primer d’aquest celler perquè és molt original i enamora al primer glop. En vista, és un vi blanc molt net i lluent, amb aromes de flors blanques i reminiscències d’albercoc, mentre que en boca ressalta la frescor, és un punt untuós i sec. És una excel·lent opció per acompanyar un arròs melós de gambes, un poke hawaià o uns musclos al vapor.