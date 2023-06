Avui és un dia per brindar amb un bon vi perquè fa 15 anys que es va inaugurar Ca n’Alcover, la seu de l’Obra Cultural Balear (OCB). Havia estat la casa del gran poeta Joan Alcover i la va llegar a l’entitat el seu fill Pau, que també en fou membre fundador.

Aquest espai és un museu literari, un casal de cultura, civisme i progrés, que també ha donat aixopluc a les reivindicacions de moviments socials, fins a esdevenir un centre de llibertat que molta gent estima.

L’essència de Joan Alcover, que podem recordar amb el poema ‘La Balanguera’ (himne d’aquesta terra), es manté viva a través dels pilars de l’Obra Cultural Balear –llengua, cultura i país–, que tant molesten els que no poden tolerar que Mallorca i les Balears i Pitiüses tenguin una entitat pròpia.

Però avui toca alçar la copa per la bona gent i pel futur. Ho podem fer amb el vi blanc de l’anyada 2022 que protagonitza aquesta secció, concebut per celebrar els 60 anys de l’Obra Cultural Balear i que també serveix per brufar pel quinzè aniversari de Ca n’Alcover. L’encarregat d’elaborar-lo és el celler Can Verdura, que fa un producte original i de qualitat, i que alhora comparteix els valors de l’OCB.

El seu propietari, Tomeu Llabrés, és hereu de cinc generacions que han treballat i cultivat les vinyes de Binissalem. És un vi jove, fet 100% amb la varietat autòctona moll. Catalina Bibiloni, vicepresidenta segona de l’OCB i experta en vi, comenta que la moll (també coneguda com a premsal blanc) «abans era una varietat senzilla que produïa molt, però que estava devaluada. Ara bé, gràcies a una nova fornada d’enòlegs, li han donat una personalitat nova, que no necessita ser complementada amb altres de foranes. Per exemple, el primer vi que Llabrés va fer amb moll, ara fa vuit anys, anava acompanyat de la chardonnay i la muscat; i ara ja no les necessita per brillar amb llum pròpia».

El raïm prové de vinyes joves i velles sembrades a Binissalem, Santa Maria del Camí i Consell, dins la denominació d’origen Binissalem. Es verema manualment, esgranen el raïm, el premsen i el posen a fermentar dins dipòsits d’acer inoxidable amb els pòsits, perquè agafi complexitat, on ha reposat fins fa dues setmanes. Pel que fa a la nota de tast, Catalina Bibiloni explica que el va tastar en dia d’arrel (segons el calendari biodinàmic): «Hi vaig distingir clarament fruites blanques com la pera madura. També hi vaig trobar aromes de camp, com ara ferratges verds i aromes d’ametles. Així com s’obria, hi sortien les notes minerals i l’herba tallada. El fet d’haver estat en contacte amb les mares fa que tengui una entrada en boca molt agradable, amb una certa untuositat, amb retrogust de fruita blanca madura, amb un final llarg i sec».

Si voleu, el podeu tastar avui mateix, a les 12 h, a la visita guiada que es farà a Ca n’Alcover, on també hi haurà un contacontes familiar, activitats infantils, teatre humorístic i el concert acústic del cantautor Amulet. Consultau-ne l’horari a www.canalcover.cat