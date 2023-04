Fa una setmana que el formatge de garrova Sa Cabreta va ser triat com a Producte Ecològic de l’Any 2023, un guardó que atorga l’Associació de Producció Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA) en el marc de la Diada Ecològica que se celebra anualment a Porreres.

D’aquesta formatgeria, en vàrem parlar l’any 2021, que té una guarda de cabres de raça murcianogranadina, que viuen feliçment a la Plana, al municipi de Pollença. La gestionen Nicolau Cerdà i Josep Sànchez, que varen apostar per canviar de professió el mes de juliol de 2020. Així, deixaren de treballar en empreses relacionades amb el sector turístic per fer feina a la pagesia i a la ramaderia.

Tant Cerdà com Sànchez s’encarreguen de tot el que fa referència a la granja i a la formatgeria; és a dir, munyen les cabres al matí, els donen menjar, conreen el camp amb cereals i farratge, venen el producte... Tot i això, agraeixen el suport de José Luis Martín, afinador de formatge, un ofici que consisteix a posar el formatge en el seu punt òptim de consum, tant en temperatura com en humitat.

Sobre aquest formatge de garrova, Josep Sànchez explica que tenien ganes de treure al mercat un producte nou i que es varen decantar per fer un formatge amb condiment. En un primer moment, varen pensar d’elaborar-lo amb pebre tap de quartí o amb romaní, però trobaren que no era original; fins que per inspiració rural varen cavil·lar en la garrova: «havíem estat pasturant les cabres i mentre descansàvem davall un garrover se’ns va ocórrer usar aquest producte», recorda.

Per elaborar-lo empren farina de garrova, l’han provada d’un fabricant local ecològic de Mallorca i d’un altre de Barcelona fins que han trobat amb la fórmula que els agrada. El resultat és un aliment molt equilibrat, en què la garrova respecta l’essència del formatge de cabra, tant en aroma com en gust. És una peça de devers 300 grams, la qual es presenta embolicada en un paper alimentari que imita el paper de diari, amb l’objectiu d’evitar plàstics innecessaris.

El guardó ha fet créixer la demanda d’aquest producte a botigues, hotels i restaurants. “Cada dia tenim telefonades de clients nous i de gent que vol veure la finca, i n’hem acabat l’estoc. Hem hagut de crear una llista d’espera –apunta Josep Sànchez. Ara hem d’esperar que la propera campanya de llet vagi millor per abastir els nous clients”. D’entre aquests, n’hi ha de França, gràcies al ferri entre Toló (Occitània) i Alcúdia. “Gràcies a aquesta ruta marítima ens han conegut molts de francesos, que visiten la zona nord de Mallorca. Que una gent que té una gran cultura formatgera, hagi vengut a ca nostra, hagi tastat el nostre formatge, ens digui que és bo i que en compri, ens engresca millorar, encara més, el nostre producte”, conclou orgullós el formatger.