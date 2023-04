Tot i que hi ha aliments tradicionals sumen adeptes, sigui la formatjada o el rotlo del Ram, el costum novell de regalar mones de xocolata per Pasqua està bastant consolidat. Si llevam la connotació religiosa a aquesta data, veurem que el camp ha tornat a brostar després de l’hivern, la majoria d’arbres floreixen, els conills treuen durant més temps les orelles de la lloriguera i les gallines ponen més ousi. És el renaixement de la natura, la primavera amb tota l’esplendor.

En el sector de la pastisseria, Mallorca també viu una primavera. Així ho demostren professionals com Lluís Pérez Sánchez, que silent treballa com si la perfecció fos l’única meta del seu ofici. Les seves mones de xocolata s’han convertit en un reclam que no deixa de sorprendre. La primera que va crear és un homenatge al siurell. “Vaig agafar un motlle de gallina i el vaig adaptar. Cada any la faig, però n’invertesc els colors”, explica Pérez. Per cert, totes les tintes que empra a les seves confeccions són naturals, és a dir, provenen d’algues (com l’espirulina), de flors, de pebres, de fruites deshidratades o fetes pols.

Una altra de les mones és l’ou pintat com si fos un siurell. El varen presentar l’any passat, però enguany l’han perfeccionat. La part de defora és de xocolata blanca, mentre que la part de dins és de xocolata amb llet i, a més, duu regal a l’interior: hi ha una figureta de fang feta a Pòrtol. Sens dubte, una versió de l’ou sorpresa en clau mallorquina feta amb xocolata de qualitat.

Com queda palès, Lluís Pérez cerca la inspiració en l’illa que l’ha vist néixer. De fet, altres anys ha fet pageses i pagesos, figueres de moro... i enguany continua igual, ja que la novetat és un pollet inspirat en el gran Joan Miró, un creador compromès en la defensa de les llibertats i de la identitat catalana. “Em sembla un artista espectacular i de referència; a més, aquí tenim el museu i el taller, dels pocs al món que es conserven així com el va deixar tot just morir», remarca el pastisser, que treballa en un projecte de futur que hi està relacionat.

Lluís Pérez va néixer a Palma el 1987. Va estudiar cuina a l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, on també hi va cursar brillantment el postgrau d’Alta Cuina. En acabar, va treballar amb el gran Fermí Puig, però va ser amb una altra gran figura, Oriol Balaguer, «de qui va descobrir una nova manera d’estimar el seu ofici». Abans d’acabar la seva formació, va romandre a França amb Olivier Bajard. Finalment, l’any 2015 va inaugurar el seu obrador al carrer de Bonaire de Palma i tot just un any després va ser reconegut com el Millor Pastisser per l’Associació de Periodistes i Escriptors Gastronòmics de les Illes Balears. La seva línia recorda la pastisseria francesa d’avantguarda, però l’elabora més lleugera, amb gustos més predominants i identificables, i també l’enfoca a la vida actual, en la qual tenim menys necessitats calòriques. Tot això, ho fa sempre tenint en compte els ingredients de Mallorca. Tastau allò que fa, segur que us sorprendrà