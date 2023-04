Les galletes marineres que avui dia menjam són gràcies a Sebastià Noceras, un forner de Muro que es dedicava a fer ensaïmades i pa, com era habitual a tots els forns tradicionals de Mallorca. Va agafar el relleu d’un oncle i un cosí seu, que regentaven aquest negoci fundat l’any 1890.

A la dècada dels anys 80 del segle passat, les galletes varen esdevenir un producte més de la seva oferta diària d’aliments. Les primeres que degueren fer segurament varen ser les d’oli i el galletó, que tothom identifica perquè són més estufades, però les que agafaren més fama foren les marineres, que reben aquest nom perquè tenen una forma aplanada, ja que se suposa que en els viatges per la mar no agafen tanta d’humitat i, per tant, eren el pa ideal per als mariners. Les començaren a fer ell i un veïnat seu amb farina integral i sense sal, ja que tenien diabetis.

Actualment, un altre Sebastià Noceras, el seu net, recorda que el seu padrí «era un forner arrelat a Muro, molt conegut, amb un local ben situat al centre del poble. Temps enrere, el forn era un punt neuràlgic on tothom hi anava dia sí dia també». També comenta que quan decidiren fer galletes no és que el negoci anàs malament, però veieren que el consum d’ensaïmades i pa davallava una mica i que les galletes serviren per complementar l’entrada d’ingressos.

Ara bé, qui les va popularitzar va ser son pare, Gregori Noceras, en Gori de Muro, qui les va batiar amb el seu nom. Malauradament ens va deixar el 25 de setembre de 2021, però el seu exemple empresarial és ben viu, no sols perquè va ser una persona molt feinera, amb una gran visió de negoci, sinó perquè va saber transmetre tot el seu coneixement als seus dos fills, Sebastià i Onofre. Tots dos són els que ara duen el maneig d’aquesta empresa familiar i han contribuït amb escreix en el seu progrés. De fet, han modernitzat el negoci amb idees i noves receptes (galletes marineres clàssiques, de sèsam, de 5 llavors i 5 cereals, de lli, de xia, de romaní i de coentes), han obert nous mercats i han donat un impuls molt fort a la fabricació de galletes sense perdre el caràcter artesanal.

Una de les seves contribucions és l’acte que faran en el marc de les festes de Sant Joan: el Showcooking Gori de Muro. Es tracta d’un vespre en què la cuina d’avantguarda i la tradició es donen la mà. És un festival de cuina de primer nivell que enguany tendrà una estrella Michelin com un dels protagonistes. Serà el 17 de juny, a partir de les 19 hores, al Claustre del Convent de Muro. Apuntau-lo a l’agenda i no us el perdeu!