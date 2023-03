L’arribada de la primavera coincideix amb un augment d’hores de llum i de sol, factor determinant perquè les aus augmentin la producció d’ous. L’home primitiu reconeixia en l’ou un principi de vida i de fertilitat. És, possiblement el mateix axioma, que prové de països anglosaxons i americans, d’associar els ous amb la festa de Pasqua (dia de Resurrecció i per tant de vida, dins la cultura cristiana). Diverses nacions europees, als ous hi afegiren a més, la xocolata. Una pràctica, que com tantes altres, ha adoptat mimèticament la nostra terra i que en poques dècades s’ha convertit en «tradicional».

Ingredients (4 persones): 6 ous, ceba, tomàtiga, julivert, moraduix, llorer, all, farina, oli d’oliva, aigua, sal i pebre bo. Per a la picada: ametlles, all i julivert. Preparació: Bullirem 6 ous i quan siguin cuits i els passarem de seguida per aigua freda. Serà més bo de fer pelar-los si els hem bullit el dia abans.

Xaparem els ous en dues meitats, al llarg, i en traurem els vermells.

Amb l’ajuda d’una forqueta aixafarem els vermells; hi mesclarem ceba, julivert i moraduix, tot tallat molt finet. Ho salpebrarem i lligarem la pasta.

Omplirem els mitjos blancs d’ou amb la pasta, ben plens, fins i tot que el farcit faci un petit caramull.

Passarem els ous per farina, només la part del farcit i perquè aquest quedi ben segellat els fregirem i reservarem.

Dins una greixonera iniciarem un sofregit de mitja ceba tallada fina, a foc suau. Al cap d’uns 10 minuts, hi afegirem tomàtiga pelada i picada, all i julivert. Hi agregarem moraduix i una fulla de llorer.

Quan el sofregit sigui ben cuit i s’hagi fet la salseta, hi afegirem aigua, però no gaire.

En haver bullit uns quants minuts hi introduirem els ous i farem que bulli tot plegat uns minuts.

Mentre, prepararem una picada d’ametlles, all i julivert que afegirem a la greixonera i que espessirà el brou.Bàrbara Montserrat Mas (Campos, 1949), una cuinera excel·lent i generosa, qui aprengué aquesta recepta de sa mare, aconsella acompanyar el plat amb arròs bullit o bé agregar a la greixonera uns cantons de patata sense fregir, perquè no aportin més greixos al plat. En aquest cas afegiríem les patates abans dels ous, perquè les patates necessitaran més temps per coure.