L’Obra Cultural Balear celebra en Can Majoral | 60 anys de l’Obra Cultural Balear(ecològic): viuany sis dècades d’existència. Aquesta entitat civil ha estat —i és— fonamental per la normalització de la llengua pròpia, per la dinamització cultural i la millora de l’autogovern. Es va fundar el 31 de desembre de 1962, coincidint amb la Festa de l’Estendard (avui dia la Diada de Mallorca). Molts dels èxits aconseguits en aquestes qüestions han estat gràcies als milenars de persones que l’integren i a la capacitat mobilitzadora que té entre la societat illenca.

Per celebrar aquest aniversari, una bona opció és brufar amb el vi que ha elaborat per Can Majoral que —com moltes altres empreses de les Balears— comparteix la filosofia de l’entitat de fer país. Mireia Oliver, responsable d’aquest celler ecològic d’Algaida, explica hi tenen molts d’aspectes en comú, com ara la sensibilitat per la cultura i la llengua, el respecte per l’entorn i les persones i per la pagesia. «Vàrem pensar amb aquest vi de guarda perquè té cos i estructura, de manera que encaixa molt bé una trajectòria tan extensa de 60 anys». La varietat és forana, sirà, que recorda molt bé amb la funció integradora i de cohesió social que també fa l’Obra Cultural Balear.

Aquest vi és de l’anyada 2017 i prové de vinyes que hi ha a Son Roig, de 30 anys, de sirà, una varietat mediterrània que s’ha adaptat molt bé al clima de Mallorca. El raïm va tenir una bona maduració en vinya i es va veremar a mà. Va fermentar en dipòsit d’acer inoxidable i hi va macerar durant dues setmanes. Després va tenir una criança en bota de roure francès de 500 litres durant dotze mesos. Es va embotellar el 2019 i ha continuat envellint dins l’ampolla.

L’etiqueta és obra d’un artista local. De fet, l’Obra Cultural Balear sempre ha donat suport a figures amb talent, tant de novelles i com d’experimentades. En aquest cas, el disseny és de Guillem Contestí, que hi ha projectat les formes circulars i redones de les sigles de l’entitat, OCB, i els seus colors representatius.

D’altra banda, Catalina Bibiloni, vicepresidenta de l’entitat i experta en vi, remarca que tenir un vi propi és reivindicar la cultura vinícola, la qual està profundament arrelada a Mallorca. Ella n’ha fet la nota de tast: «al nas, les primeres impressions són de notes de cuir i la concentració de fruita negra, amb tocs especials dolcencs. A copa moguda, es persevera en les aromes de pell adobada i la fruita negra hi reapareix (aranyons i prunes confitades). Més pacientment, dins la copa, hi suren un pom de flors blaves (violetes). En boca té una entrada amb força, tànnica i un pèl astringent, amb un retrogust de fruita negra i amb un final que fa salivar».

Com a primícia, cal avançar que aviat es presentarà un altre vi per commemorar aquesta fita, segurament serà un blanc de la zona de Binissalem i estarà elaborat amb una varietat local.