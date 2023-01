Son Puig Callet 2021: Un vi per reivindicar la denominació d’origen Mallorca

Aquest vi 100% de callet va ser la novetat de Son Puig de l’any passat. «Quasi s’ha exhaurit perquè ha tengut molt bona acceptació», comenta Ramon Alabern Montis. Son pare, Carles Alabern Miret, va comprar aquesta possessió l’any 1926. La història d’aquest espai emblemàtic de Puigpunyent és ben antiga: se sap que era una alqueria àrab i que el 1430 va passar a ser de la família Despuig (a qui deu el nom), llinatge que ha donat figures destacades de la història de Mallorca, com ara Joan Despuig i Safortesa, comte de Montenegro, i el cardenal Antoni Despuig i Dameto.

La relació amb la viticultura d’aquesta possessió de Puigpunyent ve d’avior, ja que les escriptures de Son Puig de 1597 parlen d’un celler nou i d’un de vell, per la qual cosa ja se suposa que s’hi devia fer vi. La nova etapa vinícola la va encetar Ramon Alabern el 2001, una tasca que continua juntament amb la seva filla Isabel. Explica que els darrers anys ha crescut molt l’interès del consumidor per les varietats autòctones de Mallorca. «Abans, usàvem el callet per complementar varietats foranes com ara merlot o ull de llebre, però l’any passat vàrem apostar per fer-ne un monovarietal perquè ens agrada molt el gust i les aromes que té. A més, fa un raïm enorme, tant és així que 15 dies abans de veremar-lo n’hem d’aclarir una tercera part».

L’aposta pel callet és ferma a Son Puig: fa uns anys decidiren augmentar-ne la producció i empeltaren ceps de cabernet sauvingnon amb mudes callet. Tot el vi que s’hi elabora prové de la seva finca; el callet, concretament, surt la Tanca de la Bàscula, perquè antigament (abans que son pare compràs Son Puig) hi havia una balança per pesar la llenya d’olivera que s’hi venia. El vi Callet de l’anyada 2021 té un vermell robí de capa baixa, amb aromes de maduixa i reminiscències de pell de taronja, amb un pas en boca àgil i fresc.

Els vins de Son Puig s’emmarquen dins la indicació geogràfica protegida (IGP) Vi de la Terra Mallorca. «Nosaltres apostam per fer una única denominació d’origen que es digui Mallorca, perquè és un nom que la gent cerca —argumenta Alabern—, i crec que els vinaters hauríem de remar en aquesta direcció, sense excloure ningú i respectant la feina feta». I hi afegeix, «la idea ja té èxit perquè molts de cellers de denominació d’origen fan vins com a Vi de la Terra Mallorca», remarca esperançat.