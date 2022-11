Marc Gavi Apici (25 aC.) a De re coquinaria libri X explica com tractar les magranes. El llibre de Sent Soví (1324), llibre escrit en català i que és un dels promptuaris de cuina més antics d’Europa, parla al capítol LI de la salsa camellina, feta amb suc de magranes, llet d’ametlles i espècies molt diverses. El Llibre de Coch, de mestre Robert de Nola (1477) ensenya com fer la salsa camelina, amb suc de magrana, espècies molt abundants, amb predomini de la canyella. Estam per tant, davant una de les salses amb més pedigrí de la cuina europea.

Ingredients: Magranes agres

Ceba

Saïm

Farina torrada o farina de blat de moro

Sucre o mel

Canyella

Un poc de coent Preparació: Farem un sofregit amb saïm (o oli) i ceba ratllada o tallucada molt fina.

Hi afegirem el suc de les magranes agres. Quan hagi reduït un terç hi afegirem sucre o mel i deixarem que, a poc foc, minvi i es vagi fent una melassa.

Hi afegirem un polset de canyella, un poc de farina torrada o bé farina de blat de moro (maicena) i un poc de coent.

Quan estigui ben lligada i cuita i hagi reduït com a mínim a la meitat, podem guardar la salsa en pots de vidre i bullir-los al bany maria si els volem conservar al llarg de molts de mesos.

Devem la recepta a Esteve Riutort Bauçà (Sineu, 1932).

(Sineu, 1932). El prestigiós cuiner Antoni Pinya Florit (Sóller, 1951) ens va aportar una salsa diferent, més senzilla: amb 1 litre de suc de magranes agres, 1 kg de sucre i un canonet de canyella.

Dins una greixonera hi disposarem els tres ingredients descrits i ho farem coure, a foc moderat, fins que haurà minvat a un poc més de la meitat.

Retirarem el tronquet de canyella i trabucarem la salsa dins pots de vidre, esterilitzats, i els bullirem a la manera habitual.

Tenim una tercera versió de Maria A. Sureda Vallespir (Manacor, 1960): utilitzarem 350 g de suc de magranes agres, 100 g de sucre, 100 g de vi negre, 1 canonet de canyella i 2 claus d’espècie.

Courem tots els ingredients plegats, a foc mitjà-fort, fins que el líquid hagi reduït a la meitat. Com més temps bulli, més espessa serà la salsa.