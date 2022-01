Las cineastas Leticia Dolera, Paula Ortiz y Cecilia Bartolomé, que recibirá este sábado el Premio Feroz de Honor 2022 por la subversión de los roles de género en sus trabajos, han conversado en la Sala Luis Galve de Zaragoza sobre cine, una industria en la que, según ha confesado Dolera, “la mujer es lo otro y el hombre la humanidad”.

En el evento, en el que se ha repasado la trayectoria profesional de Cecilia Bartolomé desde su mediometraje ‘Margarita y el Lobo’, Leticia Dolera ha reconocido las reflexiones sobre la felicidad, el divorcio y la vida de las mujeres en esta cinta, además de cuestionar la censura y el machismo de esta época.

“Me da mucha rabia que Cecilia no haya hecho más películas y que las que sí no hayan tenido tanto eco como deberían”, ha compartido.

A este reconocimiento, en el que Bartolomé ha admitido haber realizado un viaje “desde el esperpento hasta la realidad”, se ha sumado Paula Ortiz, que ha descrito el cine de Cecilia como “una declaración de juegos, libertad, sexualidad, alegrías, contradicciones y enfados” y como un “prodigio” que trata “sin tabúes la realidad” y tiene influencias de la cineasta Agnès Varda.

En esta sesión, moderada por María Guerra, presidenta de la Asociaciones de Informadores de Cine Españoles (AICE), que reconoce a las tres cineastas como “artistas, pero también guerreras”, también se ha cuestionado las “pocas nominaciones de mujeres a mejor dirección” a pesar de que, tal y como ha compartido Paula Ortiz, “ellas están en las aulas”, aunque “después no tengan hueco” y la industria las meta en un “cajón”.

“No queremos el foco, sino que esta realidad se transforme”, ha añadido Dolera.

Esta actriz y cineasta está nominada a ‘Mejor serie de comedia’ por ‘Vida Perfecta’, mientras que Paula Ortiz lo está a ‘Mejor serie de drama’ por su capítulo ‘El Asfalto’ en ‘Historias para no dormir’.

Ambas han explicado cómo es la accesibilidad de las mujeres en la industria en la actualidad, así como la importancia de “visibilizar temas como el aborto” tal y como hizo Cecilia Bartolomé con sus proyectos.

“Me sigo pegando unas hostias brutales cada día en el sentido de que, cuanto más mayor me hago y pienso que va a ser más fácil, más se me cuestiona”, ha compartido Ortiz en esta misma línea, en la que Dolera ha considerado que “las mujeres tienen ese lastre” y Bartolomé ha apuntado que “es necesario ir de la mano porque sigue habiendo problemas de reconocimiento y espacios en el cine”.

Este coloquio sobre cine feminista ‘De la Transición hasta hoy’ ha concluido las sesiones previas a la gala de los Premios Feroz de este año, que se celebrará mañana en el Auditorio de Zaragoza con una alfombra roja abierta al público que también recibirá a los galardonados una vez hayan recibido el Feroz en su categoría.