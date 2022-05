Exposiciones, conciertos, obras de teatro, cuentacuentos... Este finde semana, Mallorca viene cargado de planes culturales, tanto para los más pequeños como para los adultos.

El domingo 29 de mayo, concretamente, hay planeadas varias obras de teatro y exposiciones como son 'Fils de vida', 'I am still alive' o 'L'ull desarmat', entre otras.

El Teatre Municipal Xesc Forteza acoge a Charo López, que recitará poemas de san Joan de la Creu, santa Teresa de Jesús, Federico García Lorca, Antonio Machado o Miguel Hernández.

Te contamos todos los detalles para que no te pierdas nada:

Obra de teatro 'Fils de vida'

Iguana Teatre presentará 'Fils de vida' en la Sala Principal del Teatro Principal de Inca este domingo 29 de mayo.

'Fils de vida' habla de los viajes emocionales por los recuerdos familiares de tres personajes marcados por el estigma 'xueta'. En esta se recopilan vivencias actuales y documentadas de tres familias, mezclando la realidad y la ficción.

El precio de las entradas es de 15 euros y comenzará a las 20:00 horas.

I am still alive de Raquel Friera

I am still alive es una reinterpretación de la mítica performance con el mismo nombre del artista conceptual japonés On Kawara.

Esta versión de Raquel Fiera está formada por 24 postales en las que figura la frase "Aún estoy viva" en diferentes idiomas que le envían mujeres con las que mantiene un vínculo afectivo importante, pero con las que ha ido perdiendo en contacto.

La obra cuenta con un trasfondo relacionado con la violencia de género y hacen pensar en todas las que ya no pueden pronunciar estas palabras.

La exposición podrá verse en el Casal Solleric hasta el 31 de julio de forma gratuita.

Cuarto Festival de MallorcÒpera

Charo López recitará 'Coplas del alma' con el barítono Luis Santana y el pianista Francesc Blanco el domingo 29 de mayo en el Teatre Municipal Xesc Forteza. El precio de las entradas es de 18 euros y comenzará a las 19:00 horas.

El poema de Joan de la Creu da pie a un recorrido aleatorio por los grandes autores de la literatura española desde el siglo XVI hasta la actualidad.

La actriz Charo López desgranará los poemas de san Joan de la Creu, santa Teresa de Jesús, Federico García Lorca, Antonio Machado o Miguel Hernández con canciones de la época.

Exposición L'ull desarmat

Esta exposición muestra la manera de ver la cultura de la violación de varios artistas.

La propuesta desplaza la mirada a los perpetradores y el régimen de pensamiento que sostiene la violencia. Los artistas son Nuria Güell, Olalla G. Valdericeda, Valeria Andrade, Regina José Galindo, David Martin, Marta Pujades, Arantxa Boyero, Cristina Lucas, Shoja Azari.

Podrá verse hasta el 31 de julio de forma gratuita de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.