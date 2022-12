En algún lugar del mundo (en un medio de comunicación) apareció que Bélgica habría pensado en Louis van Gaal para ocupar el cargo de seleccionador, vacante un minuto después de que se consumara la eliminación del equipo tras empatar con Croacia y el cese de Rober Martínez. Ni un día había transcurrido de respeto y de luto.

"Tendría que convencer a mi mujer", bromeó Van Gaal, aludiendo a Truus, su esposa. "No tomo decisiones yo solo en casa", explicó sonriente, sin descartarlo del todo. Como tampoco descartó cuando más tarde le preguntaron si contemplaría una oferta de un país africano. "Bélgica es un gran país y con gente muy agradable", apuntó, antes de recordar que Países Bajos había ganado los dos últimos enfrentamientos ante su gran rival internacional.

De hecho, Holanda acumula 18 partidos sin perder, y solo ha encajado dos derrotas en 43 partidos oficiales con Van Gaal al frente de la selección. En Qatar, su mayor puntal es el delantero Cody Gakpo, igualado con Álvaro Morata con 3 goles. Memphis Depay aún no se ha estrenado.

Más serio se puso cuando en algún lugar del mundo se especuló con que España o Alemania o cualquier selección especulara con un resultado para quedar primera y segunda y elegir así su trayectoria en os cruces. "Basura", dijo Van Gaal. "No voy a participar en eso. Es basura. Todos los equipos quieren ganar y no creo que ninguno prefiera perder para esto, Esto es deporte. Eh el fútbol puede haber sorpresas, y no siempre vence el mejor en un partido".

Ser campeones

"Dije en una entrevista que si ganábamos el Mundial recibiría ofertas, pero aún no somos campeones. Y según la prensa de mi país no lo seremos. Nos faltan cuatro partidos", comentó, para aplazar cualquier decisión en firme. Van Gaal tiene 71 años y es el seleccionador de mayor edad del torneo.

"No será, a su juicio, el partido más duro del Mundial el que le enfrenta a Estados Unidos para abrir las eliminatorias. "El más duro siempre es el primero", recordó del estreno frente, ganado con solvencia (2-0). Sin embargo, expresó su máximo respeto por Estados Unidos, a la que le reconoce una enorme progresión. "Es un equipo excelente, con jugadores muy fuertes físicamente y que juegan con una enorme convicción", destacó.