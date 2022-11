Ser primero por encima de todas las cosas. Luis Enrique no desea que España pierda el puesto de privilegio que ocupa, al menos de manera buscada, forzada, voluntariamente. Otro asunto será que empate frente a Japón y que una victoria de Costa Rica la desbanque al segundo puesto. Y como el seleccionador no quiere verse avergonzado con una carambola provocada por la especulación, no ha llegado tampoco, con la clasificación medio garantizada, el día del relax y las rotaciones a mansalva.

El respeto ganado en el torneo y la seriedad en el trabajo no pueden perderse antes que un partido. Los relevos en el equipo serán los necesarios, apenas los destinados a evitar riesgos, como que Busquets viera una amarilla que le apartara de la primera eliminatoria, que empareja a España con el primero o el segundo del grupo F (Croacia, Bélgica o Marruecos) o reservar a Rodri y Gavi, tocados los últimos días. El privilegio de la presión El movimiento de piezas de Luis Enrique estará justificado, y por sus palabras insinuó que no ha llegado la hora de Ansu Fati. “Habrá jugadores que se vayan con cero minutos”, dijo, sin aludir directamente al delantero azulgrana, al que ni siquiera se le ha visto calentar en la banda. España afronta el tercer partido con el mismo espíritu libre y positivo que quiso inculcar el seleccionador desde el principio. Uno de los lemas de la concentración es una frase copiada del US Open de tenis. “La presión es un privilegio”. Luis Enrique subrayó el sentido de la responsabilidad bien entendida por el honor de ser uno de los elegidos, no como una carga sujeta a obligaciones. Disfrutar, el objetivo “El único objetivo que marque el primer día de los 16 que llevamos es que se trata de disfrutar de esto, porque cuando uno disfruta hacer mejor su trabajo”, añadió Luis Enrique, que hizo apología de la distensión y la alegría. Ya había expresado esa mentalidad distendida en sus seguidas intervenciones de Twitch la noche anterior. Él si siente una cierta obligación respecto a los aficionados por su concepción del fútbol como espectáculo. Comparó un partido como una obra de teatro: hay que dar calidad para hacerlo atractivo. El camino importa más que el fin del resultado, en tanto que ese camino es lo que se disfruta o se sufre antes del desenlace final. “Van a perder 31 selecciones”, recordó. Ese espíritu filosófico lo lleva más imbuido Japón. Es más propio de su cultura. El seleccionador nipón, Hajime Oriyasu, tomó notas en su comparecencia de prensa con el portero Shuichi Gonda. Escribió dos reflexiones que quería subrayar, escuchadas del meta, que a su vez eran comentarios del propio técnico. “El pasado no se puede cambiar, pero se puede cambiar el futuro”, era una de ellas. Gonda admitió que había cometido un error ante Costa Rica que impidió la clasificación directa de Japón. “Los elogios son tan naturales como las críticas en el fútbol”. Un precedente Solo hay un precedente inmediato entre ambas selecciones y es un amistoso de 2001. Hay una referencia mucho más cercana para todos con el duelo de los Juegos Olímpicos. Ganó España al anfitrión, desbancándole de la final, con un gol de Asensio a cinco minutos de la conclusión de la prórroga. Hubo siete jugadores españoles que están también en Qatar, otros tantos de Japón. “La situación es bastante clara: solo nos queda un partido para darlo todo y conseguir nuestro objetivo de alcanzar los octavos de final”, explicó Gonda, deseoso de corregir ese doloroso pasado del gol de Fuller aunque no se pueda, según su máxima, y brindar una alegría a los aficionados que se levantarán a las cuatro de la madrugada para seguir el partido. España tratará de brindarles un espectáculo para que les haya merecido la pena.