La cirugía de cataratas cambia las reglas: intervenir antes y mejorar visión en todas las distancias

La cirugía de cataratas ha experimentado una importante evolución en los últimos años. Tradicionalmente, esta intervención se realizaba cuando la pérdida de visión era ya muy evidente y condicionaba de forma significativa la vida diaria del paciente. Sin embargo, los avances en tecnología y técnicas quirúrgicas han cambiado este enfoque, dando paso a un modelo más precoz, preciso y orientado a mejorar la calidad de vida desde fases más tempranas.

En la actualidad, el procedimiento no se limita a eliminar la opacidad del cristalino, sino que consiste en sustituirlo por una lente intraocular diseñada específicamente para cada paciente. Este cambio ha permitido ampliar notablemente los beneficios de la intervención, ofreciendo resultados visuales más completos y adaptados a las necesidades individuales.

“La cirugía de cataratas ha evolucionado hacia un concepto mucho más global. Ya no se trata únicamente de recuperar visión, sino de optimizarla en función del estilo de vida de cada persona”, explica el Dr. Emeterio Orduña, director médico en Miranza IBO y Miranza Passeig Mallorca. La intervención, que se realiza de forma ambulatoria y mediante técnicas mínimamente invasivas, destaca por su seguridad y rapidez. En la mayoría de los casos, el paciente puede retomar su rutina habitual en pocos días, con una mejora visual progresiva.

Avances en la cirugía de cataratas permiten una visión más completa y adaptada al estilo de vida de cada paciente. / MIRANZA

Un paso más para dejar atrás las gafas

Uno de los principales avances es la posibilidad de corregir, en la misma cirugía, otros defectos refractivos que pueda presentar una persona como la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo. Esto es posible gracias a las lentes intraoculares de última generación, que permiten ofrecer una visión nítida a diferentes distancias.

“Hoy podemos ofrecer soluciones que permiten ver bien de lejos, de cerca y a distancias intermedias, lo que reduce considerablemente la dependencia de las gafas”, señala el Dr. Javier Chacártegui, especialista de Miranza Mallorca. Este enfoque integral ha cambiado la percepción de la cirugía de cataratas, que “ha pasado de ser una intervención correctiva a una oportunidad para mejorar la calidad visual global del paciente”, añade el doctor.

Planificación y personalización

El éxito del tratamiento no depende únicamente de la técnica quirúrgica, sino también de una planificación previa exhaustiva. Antes de la intervención, se realiza un estudio detallado del ojo mediante tecnología de diagnóstico avanzada, que permite analizar con precisión aspectos como la forma de la córnea o las características del cristalino. Esta información resulta clave para seleccionar la lente intraocular más adecuada en cada caso.

“Cada paciente presenta unas necesidades visuales distintas, por lo que la personalización del tratamiento es fundamental para conseguir los mejores resultados”, según apuntan ambos especialistas. Además, factores como la edad, la actividad diaria o las preferencias personales también se tienen en cuenta a la hora de definir la estrategia quirúrgica.

El impacto de esta intervención va más allá de la mejora de la agudeza ocular. Recuperar una buena visión influye directamente en la autonomía, la seguridad y el bienestar general del paciente. Actividades cotidianas como conducir, leer o utilizar dispositivos digitales pueden realizarse con mayor comodidad, lo que contribuye a mantener un estilo de vida activo.