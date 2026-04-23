Avances premium para una visión sin gafas

La dificultad para conducir, leer o practicar deporte puede limitar la vida diaria y la libertad de quienes dependen de gafas o lentes de contacto. En Miranza Mallorca ponen al alcance de sus pacientes las últimas innovaciones en cirugía refractiva para reducir esta dependencia. Hoy, esta opción es segura y eficaz, respaldada por la experiencia de especialistas y los últimos avances en técnicas quirúrgicas.

¿Qué técnicas se utilizan?

Según explica el Dr. Emeterio Orduña, director médico en Miranza IBO y Miranza Passeig Mallorca, existen dos técnicas de cirugía refractiva: las basadas en el láser y las lentes intraoculares: "La elección depende de las características del ojo de cada paciente —su salud ocular, estilo de vida y necesidades visuales—, y es el especialista quien determina la opción más adecuada en cada caso".

Por un lado, la cirugía con láser permite corregir defectos como la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Remodela la córnea de manera precisa, adaptando la corrección a las características de cada paciente y logrando una recuperación rápida con mínimas molestias.

En casos de dioptrías altas o según las características de la córnea y la anatomía ocular, implantar lentes intraoculares fáquicas (ICL) puede ser una mejor opción.

"Estas lentes se colocan entre el iris y el cristalino sin necesidad de extraerlo, proporcionando una corrección segura y estable. Además, es una técnica reversible: la lente fáquica puede retirarse si fuera necesario, resultando especialmente adecuada para pacientes jóvenes por conservar la acomodación del cristalino", añade el Dr. Orduña.

Dr. Javier Chacártegui, especialista en córnea, cataratas y cirugía refractiva de Miranza IBO. / Miranza Mallorca

Miranza Mallorca cuenta con tres décadas a la vanguardia en técnicas para decir adiós a las gafas y lentes de contacto, siendo referente en la isla en técnicas láser y lentes intraoculares

Avances en cirugía de cristalino

A partir de los 50-55 años, en pacientes que ya han desarrollado presbicia —vista cansada— o presentan signos iniciales de catarata, se puede considerar la cirugía del cristalino mediante el implante de lentes intraoculares (LIO) premium. "Este procedimiento consiste en extraer el cristalino envejecido y reemplazarlo por una lente adaptada a las necesidades visuales de cada paciente", explica el Dr. Javier Chacártegui, especialista en córnea, cataratas y cirugía refractiva de Miranza IBO.

Además de ofrecer visión de alta calidad a varias distancias (lejos, intermedia y cerca), esta opción permite corregir los defectos refractivos y previene la aparición futura de cataratas, ofreciendo una solución completa en un solo procedimiento.

Según los especialistas de Miranza Mallorca, cada año se producen pequeñas mejoras en el diseño óptico de las lentes, lo que permite obtener mejores resultados y reducir efectos adversos. "Gracias a las lentes trifocales o EDOF, hoy es posible operar a más pacientes y conseguir resultados más precisos y personalizados", añade el Dr. Chacártegui.

Las lentes intraoculares premium permiten reducir la dependencia de las gafas, ofreciendo una visión personalizada y nítida en la mayoría de las distancias.

La evolución de la cirugía de cataratas

En última instancia, el Dr. Orduña destaca el gran avance en la operación de cataratas: "Con la llegada de la técnica de la facoemulsificación y el implante de lente intraocular, la cirugía de cataratas ha pasado de ser un procedimiento de alto riesgo a mediados del siglo pasado a convertirse en una cirugía ambulatoria con una tasa de complicaciones muy baja (menos del 1%) y la posibilidad de lograr una rehabilitación visual completa desde la década de los 90".