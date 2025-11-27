Ver sin límites: la cirugía refractiva que transforma la visión

La visión es clave para vivir y disfrutar con total plenitud. Poder leer un libro, conducir con seguridad, reconocer los rostros de quienes nos rodean o simplemente contemplar un atardecer depende de tener una vista clara y cómoda. Algo que tienen muy claro en Miranza Mallorca.

Visión nítida sin gafas ni lentes de contacto

Las personas con miopía, hipermetropía o astigmatismo que desean liberarse de gafas o lentes de contacto pueden optar hoy por soluciones personalizadas, optando, básicamente, a dos grupos de tratamientos: cirugía refractiva láser y cirugía refractiva con lentes intraoculares. Ambas técnicas corrigen los defectos refractivos de manera precisa, respetando la anatomía ocular y adaptándose a las necesidades individuales de cada paciente, siempre bajo una indicación médica adecuada.

La cirugía refractiva láser y la cirugía refractiva con lentes intraoculares corrigen los defectos refractivos de manera precisa. / Miranza

Enfoque personalizado de la cirugía refractiva

En Miranza Mallorca, la cirugía refractiva combina experiencia, tecnología de última generación y un enfoque completamente personalizado. Cada intervención se planifica cuidadosamente para garantizar resultados duraderos, seguros y confortables. “Nuestro objetivo es que cada paciente recupere la independencia de gafas y lentillas y disfrute de una visión nítida y cómoda en su vida diaria”, según explican desde Miranza Mallorca. Para hacerlo posible, un equipo de profesionales, conformado por los doctores Javier Charcátegui, Emeterio Orduña, Renata Rodrigues, Lucía Perucho, Beatriz Framiñán y Rocío Regueiro, acompaña a cada paciente en todo el proceso, aportando conocimiento, dedicación y confianza.

Técnicas perfeccionadas y cirugía ambulatoria

Asimismo, el perfeccionamiento constante de las técnicas láser y de implantación de lentes intraoculares premium, cada vez más sofisticadas, ha mejorado exponencialmente la eficacia de esta cirugía mínimamente invasiva. La cirugía es ambulatoria, sin ingreso ni puntos, y suele completarse en 15 minutos. Al salir de la clínica, el paciente ya disfruta de una visión razonablemente buena, que mejora progresivamente. Tras la intervención, se recomienda descansar los ojos durante las primeras 24 horas y seguir indicaciones postoperatorias por parte de los profesionales durante las semanas siguientes.

Miranza Mallorca ofrece también realiza cirugía del cristalino, indicada para cataratas y en algunos casos de presbicia. / Miranza

Lentes premium: más allá de eliminar la catarata

Además de la cirugía refractiva con láser o lentes, Miranza Mallorca ofrece también cirugía del cristalino, indicada para cataratas y, en algunos casos, presbicia, con lentes intraoculares multifocales. Estas lentes reemplazan el cristalino opaco o con graves problemas de acomodación (capacidad de enfocar a distintas distancias) por lo que, además de solucionar la pérdida de visión ligada a la catarata, corrigen también defectos como miopía, hipermetropía o astigmatismo, ofreciendo una visión más natural y continua a distintas distancias.