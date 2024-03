Aina Calvo: «Que el 8M haya dos manifestaciones no significa que el feminismo esté débil»

En 2023 55 mujeres fueron asesinadas por hombres que eran sus parejas o exparejas. Son cinco casos más de víctimas mortales de violencia de género que el año anterior. ¿Qué más puede hacer el ministerio de Igualdad?

Una sola víctima es un fracaso, de la sociedad y del sistema. Pero es importante no perder de vista que desde el año 2000 la tendencia es a la baja. Debemos insistir en seguir denunciando la violencia, trabajar la sensibilización y la educación y afinar mucho la coordinación entre administraciones. Aunque hemos mejorado mucho no podemos parar ahí ni tampoco caer en la trampa de pensar que porque sigue habiendo violencia de género tenemos que negar todo el sistema, que ha servido para salvar muchas vidas.

¿Hay planes para reforzar los juzgados de violencia de género?

Hay una necesidad de refuerzo constante y aunque la prórroga del presupuesto no permite mucho cambio, es una de las cuestiones que más reclamamos. Hace poco se ha aprobado crear una subcomisión para revisar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y ese va a ser un tema nuclear. Por suerte, esta subcomisión ha sido aprobada por todo el mundo, excepto Vox. El PP ha votado a favor.

¿Prevén aumentar los mecanismos de protección paras las mujeres que denuncian?

Además de los medios, es muy importante avanzar en la coordinación de acción en momentos muy concretos. En el Consejo de Ministros extraordinario por el 8M Interior presentó una nueva instrucción para que aquellas víctimas cuyos agresores han cumplido condena no salgan del sistema de protección, sino que se mantengan hasta que estén vigentes los antecedentes penales del agresor. Es importante que se repase el sistema continuamente, no hay sistema infalible y una sola víctima nos debe interpelar a todos y a todas, falla el sistema y la sociedad en su conjunto.

¿Cómo se vive desde el ministerio, o usted personalmente, cuando asesinan a una mujer que había denunciando?

Primero, hay impotencia y rabia y, luego ya, determinación: vamos a repasar punto por punto qué ha sucedido para ver dónde hemos sido incapaces de anticipar esto.

La lucha contra la violencia de género logró generar consenso con el PP, ¿teme que se desmarque si lo necesita para contentar a Vox?

Sigo viendo que están ahí, y quiero creer que es una línea roja que no van a atravesar, pero me entristece y preocupa cuando se tensiona el debate y percibes que el PP se ve abocado a asumir tesis de la extrema derecha. Es un error que se vayan eliminando los departamentos de la igualdad, síntoma de que compran, admiten y se sienten cómplices de la batalla cultural que quiere liderar la extrema derecha, queriendo transmitir que esto del feminismo es una especie de desmadre que derrocha el dinero de todos.

«Que el 8M haya dos manifestaciones no significa que el feminismo esté débil» / Mar Ferragut

Varios estudios muestran que el negacionismo de la violencia de género y las actitudes machistas crecen entre los hombres, especialmente entre los jóvenes, ¿qué hacemos? Es una polarización interesada dentro de esa batalla cultural. ¿Cómo se combate?

Coeducación, coeducación y coeducación. Las redes sociales (mundo en el que viven los bulos, la idea mitificada de una vida feliz permanentemente, la cosificación y la normalización del consumo de porno) son un campo de siembra para la polarización, el todos contra todos, con una clara intención de destruir los pilares fundamentales de nuestro sistema democrático.Se hacen muchos talleres de coeducación y acciones de concienciación y las cifras siguen subiendo.

Ya se hacen muchos talleres de coeducación y actividades de concienciación, y las cifras siguen subiendo.

Nos escandaliza la cifra de negacionismo, pero también en esa misma encuesta del CIS se decía que un 60% de mujeres y un 48% del total de la población creen que hay desigualdad: hay una mayoría de sentido común que tenemos que seguir ensanchando y desterrar esa idea de que el feminismo va contra alguien. No es una guerra, no es ‘quítate tú que me pongo yo’, esto va de que no parece razonable que una parte de la humanidad esté relegada al rincón de mirar mientras los demás toman decisiones.

¿Defiende las cuotas?

No me gustan, pero a veces las necesitamos, sin cuotas el mundo no sería igual de equilibrado. Yo no estaría aquí hoy si no fuera por una ley cremallera, de Francesc Antich.

«Que el 8M haya dos manifestaciones no significa que el feminismo esté débil» / Mar Ferragut

La ministra Ana Redondo dijo que parte de su misión es «recomponer el feminismo», ¿usted cree que está roto?

El feminismo tiene múltiples manifestaciones, hay divergencias y el hecho de que haya dos manifestaciones no significa que esté desmembrado o debilitado. Es verdad es que sería reconfortante que volviéramos a una manifestación única, pero eso lo va a decidir el movimiento feminista y nosotras desde el ministerio ayudaremos. Yo comprendo que los negacionistas intenten debilitar al movimiento acentuando que haya dos manifestaciones, pero hay una agenda común extraordinariamente amplia (brecha salarial, conciliación, cuidados...): la lucha continúa. Ahora, sería absurdo negar la erosión por el tema de la autodeterminación de género, que ha puesto en alerta a parte importante del feminismo.

¿Y su opinión cuál es?

Tenemos que estar vigilantes, en el mejor sentido del término, a todo lo que pueda suponer riesgos para nuestros derechos. Creo que dentro del ámbito de los derechos LGTBI, el feminismo siempre ha estado ahí, acompañando. En nuestro país, la mayoría del Congreso ha decidido que la autodeterminación de género sea posible y lo que tratamos de hacer desde el Ministerio es, sin que eso implique erosionar ni perder ningún derecho de las mujeres, desplegar los derechos del colectivo LGTBI. Eso significa que a veces puede haber contradicciones, como siempre en la vida. Llevamos un año de ley trans, hay que valorar resultados e identificar aspectos mejorables. A los primeros que les interesa que se combata el fraude en la ley trans es a los colectivos LGTBI.

¿Una mujer trans es una mujer?

Sin duda.

«Que el 8M haya dos manifestaciones no significa que el feminismo esté débil» / Mar Ferragut

Otro debate es sobre la prostitución. El grupo socialista ha presentado una proposicón para perseguir y sancionar a los dueños de locales, a los proxenetas y a los clientes, ¿cómo plantean avanzar en el abolicionismo que defienden sin empujar más a estas mujeres a la marginalidad?

El PSOE es abolicionista, no lo es todo el arco parlamentario progresista. Yo creo que no podemos legitimar el uso del cuerpo y menos que lo utilice un tercero. No hay que victimizar ni señalar a quién se prostituye, sino a quién consume. ¿Qué podemos hacer para que estas mujeres que practican la prostitución dejen de hacerlo? Algunas de ellas defienden, y yo lo puedo respetar, que es un ejercicio de libertad, pero hay que ofrecerles salidas profesionales y sociales, y acompañamiento. Eso es lo que vamos a hacer en la ley de tratamiento que las víctimas de trata, para que puedan verse de alguna manera cubiertas. Creo que es la única forma de garantizar una alternativa para poder subsistir sin tener que consentir un acto que desde una mirada abolicionista, es vejatorio, violento e indigno.

¿Cómo valora el legado de sus antecesoras en el ministerio de Igualdad?

Hubo planteamientos valientes y alguno que otro equivocado, como el tema de la horquilla de penas en la ley del sí es sí, que tuvo que verse remendado y por el que el presidente del Gobierno pidió disculpas. Pero hubo iniciativas novedosas, como el Plan Corresponsables, que lleva tres años de vigencia y vamos a renovar este año con el mismo presupuesto paras las CCAA y que estudiamos ampliar para cubrir también el cuidado de personas dependientes. Más allá del ruido, creo que hay un pozo interesante desde donde seguir construyendo en favor de la igualdad.

¿Hay planes de ampliar el permiso de maternidad? Lleva igual desde 1989.

Estamos ahí con nuestras 16 semanas, de momento nos vamos a quedar así. Vamos a reforzar aspectos como lo referido a las familias monoparentales. La ley de familias ha iniciado su tramitación y ese debate va a estar ahí.

Suscríbete para seguir leyendo