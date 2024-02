Supermercados Eroski ofrece 283 puestos de trabajo en Mallorca para incorporarse entre los meses de marzo y abril. La cadena de districubión selecciona personal para seis perfiles distintos: cajero-reponedor, carnicero-charcutero, pescadero, frutero, personal de panadería y personal de almacén. En todos los casos Eroski ofrece un contrato fijo discontinuo de seis o siete meses de duración, con un sueldo bruto de 1.408,73 euros, detalla.

Por zonas de Mallorca, la cadena de supermercados ofrece 66 puestos de trabajo en la zona de Palma, que incluyeademás Binissalem, Coll d’en Rabassa, Can Pastilla, Sometimes y s’Arenal. 15 puestos de trabajo en la zona de Calvià, que comprende las poblaciones y núcleos de Palmanova, Andratx y Port d’Andratx, Bendinat y Santa Ponça. 21 en la zona de Manacor, en los supermercados de Manacor, Porto Cristo, Cala Millor, Capdepera, Cala Rajada, Artà y Son Servera. 50 en la zona de Campos, que la empresa extiende también a Felanitx, Portocolom, Cala d’Or, Santanyí, Colònia de Sant Jordi y Llucmajor, incluido s’Arenal y Son Verí. Y finalmente 131 puestos de trabajo en la zona de Alcúdia, que Eroski extiente también a Can Picafort, Pollença, sa Pobla e Inca.

Las inscripciones para los puestos de trabajo en las zonad de Palma y Llucmajor ya han terminado. En la zona de Alcúdia, en cambio, están abiertas hasta el 18 de febrero. En Calvià, hasta el 25 de febrero. Y en Campos, hasta el 10 de marzo. Los requisitos de cada uno de los seis perfiles, sueldos y los plazos de inscripción pueden consultarese en el esta página del SOIB.

En caso de preselección, Supermercados Eroski se pondrá en contacto con el candidato para la última parte del proceso mediante un mensaje SMS, en el que se le citará para asistir a la jornadas de selección que se celebrarán en las distintas ubicaciones.

