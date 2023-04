Margalida Ramis: «Con las derechas los retrocesos son evidentes, no pintará bien si hay un cambio de Govern»

En el informe hablan de una tendencia a la baja en la llegada de pasajeros por vía marítima y aérea, pero lo atribuyen al descenso del turismo por la pandemia. ¿Son cifras engañosas?

Sí, son cifras engañosas. Balears depende de un solo sector, y cuando el sector cayó por la pandemia se generó una tensión social. Así que todos los esfuerzos políticos se centraron en recuperar la situación de la que se partía, sin atender otras cuestiones. Fue un error recuperar el modelo anterior porque venía cargado de desequilibrios, pero se hizo a cualquier precio. Se ha aprobado la Ley de sostenibilidad hotelera, pero se ha enfocado a reforzar la rentabilidad de las plazas hoteleras mejorando la calidad y subiendo los precios. Nada de decrecimiento o reconversión de plazas hoteleras. Y en términos de pasajeros, la idea era que viniera todo el mundo, reactivando conexiones aéreas y promocionando turísticamente la isla. El discurso ha sido crecer, crecer y crecer.

La transición energética sí ha empezado de manera más decidida, pero a costa de consumir suelo rústico.

La transición a las energías renovables tiene que ser justa. Debe haber una planificación para saber dónde instalar estas infraestructuras y priorizar el autoconsumo y las comunidades energéticas. En este sentido se ha hecho un buen trabajo, pero no con el impulso necesario. ¿De dónde viene el impulso grande? No de las administraciones, si no del mercado. Y al mercado solo le interesa la rentabilidad. Pero como que no se ha hecho una planificación territorial previa, el mercado se mueve, y si nosotros no planificamos, planifican ellos. No hemos podido blindarnos para poder exigir a las empresas una serie de condiciones, y eso está generando una oposición a grandes proyectos fotovoltaicos.

En las ciudades no hay suficientes techos para generar la energía renovable necesaria. ¿La ocupación de fotovoltaicas en rústico es inevitable?

Efectivamente. Seguramente la superficie cubierta disponible no será suficiente, pero nadie ha hecho un estudio para cuantificarla y conocer su potencial. Detrás de las renovables hay inversión privada, muchas veces fondos de inversión que no sabemos dónde estarán dentro de 30 años. Tendremos que ir al suelo rústico, pero tenemos que decidir nosotros en qué condiciones. Y ahora la administración va a remolque. Como que no hemos planificado, el mercado ocupa grandes extensiones de rústico sin que hayamos podido evitar que sea en un suelo de alta fertilidad.