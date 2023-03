Las ministras de Trabajo e Igualdad, Yolanda Díaz e Irene Montero, arremeten con dureza contra la presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, después de sus declaraciones en Canal 4 en las que aseguraba que las camas elevables son "la mayor tontería en política turística de los últimos años". La dirigente 'popular' manifestó que las kellys "lo que realmente quieren" es una menor carga de trabajo y el reconocimiento de unas bajas laborales porque las camas "no eran su prioridad". En este sentido apunta que derogarán toda la ley turística si gobiernan a partir de mayo. Además, ha añadido que esta medida solo la defienden los grandes hoteleros mientras que los pequeños lo rechazan.

Las kellys limpian 28 habitaciones al día. Más de 500 camas al mes. Sra Prohens, dígales a ellas que las camas elevables que incluimos en la Ley de Turismo son "la mayor tontería que hemos oído en política", que sigan dejándose la espalda por no molestar a los hoteleros. pic.twitter.com/cW3hfVbzgn — Lucía Muñoz Dalda (@luciadalda) 28 de marzo de 2023

Díaz ha replicado esta mañana las palabras de Prohens: "Lo que tilda la presidenta del PP en Baleares de 'tontería' es una de las principales reivindicaciones de las camareras de piso para proteger su salud". En este sentido ha enviado "todo mi apoyo" al colectivo de las kellys porque "este desprecio a medidas de seguridad básicas muestran que aún queda mucho por hacer".

Lo que tilda la presidenta del PP en Baleares de "tontería" es una de las principales reivindicaciones de las camareras de piso para proteger su salud.



Todo el apoyo a @UnionKellys. Este desprecio a medidas de seguridad básicas muestran que aún queda mucho por hacer. pic.twitter.com/u6GhFLLQD0 — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) 28 de marzo de 2023

Por su parte, Montero ha acusado de "no tener ni un mínimo de empatía" y ha denunciado que Prohens "no se ha molestado en hablar con una sola camarera de pisos y no se ha molestado en saber todas las consecuencias médicas de mover y levantar decenas de camas al día".

"Asombradas cuando hemos escuchado el comentario de las camas, la empatía hacia las camareras de pisos es entre cero y nada. También podemos volver a los vestidos y la cofia, y retroceder, en vez de avanzar en salud laboral", han declarado desde Kellys Unión Balear.