Extraoficial: Prohens se encomienda al mismo santo que Bauzá en las elecciones de 2015 en Baleares

Corría el mes de mayo de 2015 y un presentador por aquel entonces con programa en la radio pública IB3, Miquel Àngel Ariza, pidió el voto en antena para el PP de José Ramón Bauzá. Aquella petición en plena campaña electoral originó una polémica de calado, con denuncias ante la Junta Electoral, que se archivaron, y el comunicador fue apartado del micrófono público por parte del ente. Ariza se convirtió en el santo y seña en defensa de un todavía president del Govern que unas semanas más tarde pasó de 35 diputados a 20 y perdió el Govern de forma estrepitosa. El comunicador reconoció después que estuvo desafortunado con su efervescente comentario.

Ahora Ariza ha vuelto a la carga y ha hecho practicamente lo mismo que hizo con José Ramón Bauzá en 2015 con Marga Prohens. Ha sido a través de las redes sociales donde el comunicador aparece en una imagen con la presidenta y candidata del PP y con la candidata popular a la Alcaldía de Felanitx, Catalina Soler. El comunicador no esconde su forofismo: «Hoy Tocaba. Catalina Soler tiene que ser alcaldesa, Llorenç Galmés presidente de Mallorca y Marga Prohens debe conseguir un cambio en estas deterioradas islas y presida el Govern de Balears. Hoy tocaba estar junto al PP de Felanitx y el PP de Balears», escribía Ariza en Twitter.

En esta ocasión no lo hizo desde los micrófonos de la radio pública ni tampoco durante la campaña electoral. No obstante, para Prohens y Soler, vista la debacle que sufrió Bauzá en 2015, no sabemos si era el mejor santo para encomendarse a menos de 100 días de las elecciones municipales y autonómicas. En cualquier caso, no deja de ser una simple anécdota entre el comunicador Miquel Àngel Ariza y las candidatas populares.

Cabot lEl grupo musical del alcalde socialista de Marratxí no falta a la Diada organizada por el Govern

El Govern presentó esta semana las actividades y conciertos de la Diada de Balears. Al igual que el pasado año, en esta edición no faltará la actuación del grupo Cabot, que comanda el alcalde socialista de Marratxí, Miquel Cabot, esta tarde en es Born. Nadie pone en duda su valía musical, pero resulta curioso dos años consecutivos actuando en la Diada organizada por el Govern socialista.

Voluntarios lEl Govern pagará horas extras a los funcionarios de las paradas de la Diada

El Govern monta en la Diada de Balears un estand para dar a conocer el trabajo de cada una de sus conselleries. Habían pedido voluntarios entre sus trabajadores. Visto que el éxito ha sido más bien escaso, ayer enviaron una circular para anunciar que les pagarían horas extras a los funcionarios voluntarios que quieran estar en la parada de las consellerias instaladas en la muestra del Parc de la Mar.