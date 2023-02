La sanidad pública de Baleares firma la compra de medicamentos más elevada de su historia, de 616 millones de euros

Con un coste global de 616 millones de euros, seis veces más que el presupuesto del nuevo complejo sanitario de Son Dureta, y 37 veces más de lo que cuesta la reforma del Paseo Marítimo de Palma, el Servei de Salut de Balears firmará el contrato de compra de medicamentos más elevado de toda su historia, una adquisición para suministrar fármacos a los hospitales públicos de Mallorca, Menorca y Eivissa, así como a toda la red de unidades y centros de salud de la comunidad, adelantan fuentes del IB-Salut.

Se trata en todos los casos de medicamentos exclusivos, no genéricos, es decir, aquellos que no tienen competencia porque la patente de los laboratorios que los suministran todavía no ha expirado, lo que obliga al Servei de Salut de Balears a acudir directamente al creador original del producto para asegurarse su suministro. El fármaco más caro vale 7.936 euros y el más barato solo 0,0104 euros.

Por este motivo, el contrato suscrito por la sanidad pública balear supone la adquisición de medicamentos exclusivos a un total de 116 laboratorios, que corresponden a un total de 546 lotes de las presentaciones más comunes utilizadas en los hospitales y centros de salud de Balears, con la excepción de las vacunas, que no están incluidas en el contrato.

El fármaco más caro es el Canakinumab, cuya denominación comercial es Ilaris. La versión de 150 miligramos inyectable de un milílitro cuesta 7.936 euros.

Se trata de un medicamento indicado para tratar la reacción inflamatoria que suele producirse en los trastornos autoinflamatorios, como la artritis idiopática juvenil sistémica.

El canakinumab está aprobado para tratar entre otros, el síndrome familiar autoinflamatorio por frío, el síndrome de Muckle-Wells y la enfermedad inflamatoria multisistémica de aparición neonatal

Por contra, el fármaco más barato es la Bemiparina sodio 10.000 UI inyectable 0,4 milílitros con jeringa precargada, que está indicado para tratar coágulos de sangre peligrosos que se forman, por ejemplo, en las venas de las piernas o de los pulmones.

La bemiparina sódica, que pertenece a un grupo de medicamentos llamados anticoagulantes, ayuda a que la sangre no se coagule en las venas. Su precio por unidad es de 0,0104 euros.

El Consell de Govern autorizará el contrato

El Consell de Govern del lunes autorizará la tramitación y suscripción del mencionado contrato al director del Servei de Salut por un valor máximo estimado de 616.222.000 euros sin IVA.

El acuerdo al que dará luz verde el Consell de Govern es de un año con prórroga de 36 meses, con una previsión de pagos 154 millones al año durante un plazo de cuatro años.

El gasto total del Servei de Salut en medicamentos en el año 2021 fue de 215 millones de euros, contando en este caso los medicamentos exclusivos y también los genéricos.

El IB-Salut recuerda que la prestación farmacéutica forma parte de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Y señala, además, que los pacientes tienen que recibir los medicamentos de manera adecuada a sus necesidades clínicas y en las dosis precisas, según los requerimientos individuales y durante el periodo de tiempo pertinente , con el menor coste posible para el propio paciente y para la comunidad.