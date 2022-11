Un mallorquín en medio del incendio de Holbox, isla mexicana sin bomberos: «Las llamas eran de 20 metros»

«Explotaron varios tanques de gas y hubo un momento con llamas de veinte metros», cuenta Fran Pericás desde Holbox, una isla paradisíaca del Caribe mexicano en la que en la noche del lunes se desató un incendio que destruyó dos hoteles y obligó a evacuar a turistas y habitantes de la isla. «Se veían brasas volando por el cielo. Gracias a dios que no hubo viento, sino se funde la isla», añade el disckjockey y productor musical palmesano que se encuentra en el destino mexicano por cuestiones de trabajo.

«Todavía no se sabe si fue un cortocircuito», continúa, pero el hecho de que la isla del estado Quintana Roo, en la península de Yucatán, está plagada de palapas, refugios tradicionales con techos de hojas o ramas típicos en los hoteles de la región, y de que no cuenta con unidad de bomberos, llevó a que el fuego se extendiera rápidamente. Este martes por la mañana todavía no se había acabado de extinguir el incendio.

«Entre extintores de hoteles y cubos de agua de la playa que llevaba la gente del pueblo» se empezaron a atajar las llamas, hasta que llegaron los bomberos. «Fue todo muy solidario», relata el mallorquín, conocido como Fran Deeper en su faceta artística.

«Hubo gente que hizo las maletas y se fue», añade, pero la normalidad ya ha vuelto a Holbox

«Hubo gente que hizo las maletas y se fue», añade, pero la normalidad ya ha vuelto a Holbox.

Fran lleva diez años viajando a este enclave, donde hay un hotel mallorquín, el Villas HM Palapas del Mar, de la cadena de la familia Horrach Moyà «Es una isla muy chula, no hay semáforos y las carreteras son de arena, es como que estuvieras en Formentera y solo estuviera habitado San Francesc», describe.