Tot el nostre suport i afecte a la professora de La Salle q aquests dies està sent exposada i assetjada per la ultradreta mediàtica.

La violència i la misogínia q destil·len és una amenaça per a totes. Ens hi tendran de cara. Basta d'impunitat. Si en toquen una, reaccionam totes!